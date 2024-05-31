Apple WWDC 2024.. ما يمكن توقعه من iOS 18 والمزيد

سيأتي دور Apple قريبًا للحديث عن التحديثات الرئيسية التالية لنظام التشغيل، مما يمنح المطورين فرصة لتجهيز تطبيقاتهم قبل طرحها على نطاق واسع هذا الخريف. إن مؤتمر المطورين العالمي للشركة هو قاب قوسين أو أدنى. من المؤكد أن Apple ستكشف عن بعض الميزات الرئيسية لنظامي iOS 18 وiPadOS 18، بالإضافة إلى ما هو قادم لأمثال watchOS وmacOS وvisionOS في مؤتمر WWDC 2024.

ومع ذلك، نظرًا للمناخ التكنولوجي الحالي، يبدو من المحتمل أن شركة Apple على وشك اتباع منافسيها من خلال تحقيق قفزة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكن أن يكون هذا محور التركيز الرئيسي للكلمة الرئيسية، نظرًا لأن هاتين الرسالتين الوحيدتين اللتين يبدو أن المستثمرين يهتمون بسماعهما هذه الأيام.

لا تتوقف الشائعات الخاصة بشركة Apple أبدًا عن التضخيم، لذلك سمعنا بعض الأجزاء والأجزاء حول ما قد يتضمنه مؤتمر WWDC. يبدو من غير المرجح أن نحصل على أي إعلانات رئيسية عن الأجهزة في هذا الحدث، لكنك لن تعرف أبدًا حتى يختتم تيم كوك الأمور. بعد كل شيء، لقد رأينا ظهور Apple Vision Pro لأول مرة في مؤتمر WWDC الأخير.

على أية حال، إليك ما يمكن توقعه من الكلمة الرئيسية لـ Apple في مؤتمر WWDC 2024:

متى يكون مؤتمر WWDC 2024؟

يبدأ مؤتمر WWDC 2024 في 10 يونيو ويستمر حتى 14 يونيو. وستكون هناك مجموعة متنوعة من الأحداث على مدار الأسبوع، ولكن الجزء الأكبر من الاهتمام سيكون على الكلمة الرئيسية لشركة Apple والتي تم تعيينها في الساعة 1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي في 10 يونيو. شاهد الكلمة الرئيسية على apple.com، وتطبيق Apple Developer، وتطبيق Apple TV، وقناة Apple على YouTube.

الكلمة الرئيسية هي حيث تميل Apple إلى الكشف عن العديد من الميزات الرئيسية للإصدارات الرئيسية التالية من أنظمة التشغيل الرئيسية الخاصة بها: iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وعلى الأرجح VisionOS. استخدمت Apple أيضًا الكلمة الرئيسية لـ WWDC لكشف النقاب عن أجهزة جديدة على مر السنين، على الرغم من أننا نتوقع أن يكون ذلك أقل إثارة للقلق هذه المرة.



على الرغم من أن شركة آبل ابتعدت إلى حد كبير عن نطق كلمة "الذكاء الاصطناعي" في كثير من الأحيان خلال فعالياتها، إلا أنه لا يوجد مفر من الكلمة الطنانة الكبيرة في مجال التكنولوجيا خلال العامين الماضيين. يتسرب الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة إلى المزيد من جوانب حياتنا ويبدو أن شركة Apple مستعدة للاستيلاء على قطعة من تلك الكعكة.

من المعتقد أن شركة Apple ليس لديها حتى الآن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها والذي يكون جاهزًا للاستخدام في أوقات الذروة. وبينما تستمر في الابتعاد عن ذلك، يقال إن الشركة توصلت إلى اتفاق مع OpenAI لدمج ChatGPT في نظام التشغيل iOS 18. وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، لا تزال شركة Apple مهتمة بالتوصل إلى اتفاق مع Google لتقديم مساعد Gemini AI الخاص بهذه الشركة على أجهزة iPhone. أيضاً، ولكن هذا قد لا يحدث إلا في المستقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحصل Siri على ترقية عبر الأجهزة المتوافقة باستخدام نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بشركة Apple.

يُقال إن نهج Apple تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي في كل من iOS 18 وmacOS 15 هو نهج عملي يعتمد على مساعدة الأشخاص العاديين في حياتهم اليومية بدلاً من السماح لهم، على سبيل المثال، بإنشاء مجموعات طويلة من النصوص بسرعة يمكنهم بيعها ككتب إلكترونية مقابل تكلفة سريعة. دولار. بدلاً من ذلك، من المرجح أن ترى ميزات GAI مثل البريد الإلكتروني المقترح وردود الرسائل، وملخصات نص TL;DR، ونسخ المذكرات الصوتية (أخيرًا!) وأدوات تحسين الصور المحسنة في التطبيقات الأساسية.

ومن المتوقع أن تتعامل شركة Apple مع أكبر قدر ممكن من معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز، مع إرسال الباقي إلى مراكز البيانات. وهذا يثير تساؤلات حول كيفية ضمان شركة أبل لخصوصية المستخدم، وهي إحدى المبادئ الأساسية للشركة. وسيتعين عليه توضيح كيفية الحفاظ على أمان معلومات المستخدم أثناء انتقالها بين الجهاز ومركز البيانات.



كما هو الحال دائمًا، تأتي الميزات الجديدة إلى مجموعة كبيرة من تطبيقات iOS وiPadOS. يمكن القول إن أبرزها هو التقديم المتوقع لـ RCS في الرسائل.



إن RCS الخاص بـ GMSA، أو Rich Communication Service، هو بروتوكول مراسلة أكثر تقدمًا من الرسائل النصية القصيرة التي يبلغ عمرها ثلاثة عقود. تعد خدمة RCS أكثر أمانًا من الرسائل النصية القصيرة (SMS) القديمة، نظرًا لأنها توفر تشفيرًا شاملاً. فهو يسمح بتحسين مشاركة الوسائط، مع الصور ومقاطع الفيديو والصوت عالية الدقة. يسمح RCS بإجراء محادثات جماعية مناسبة ويدعمها رسائل Wi-Fi أيضًا.

ومع ذلك، رفضت شركة آبل لسنوات جلب خدمة RCS إلى نظامها الأساسي - وهو الأمر الذي كانت جوجل بحاجة إلى القيام به منذ فترة طويلة - لإبقاء تطبيق iMessage أقرب إلى حديقة مسورة. وبطبيعة الحال، يحتوي iMessage نفسه على العديد من الميزات نفسها التي يتمتع بها RCS. في مرحلة ما، كان رد الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، على شخص طلب تحسين التوافق مع الرسائل النصية لنظام Android حتى يتمكن من مشاركة مقاطع الفيديو مع والدته، هو "شراء هاتف iPhone لوالدتك".

تراجعت شركة Apple في نهاية المطاف عن موقف RCS الخاص بها العام الماضي، ربما لضمان امتثالها للوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة. قالت الشركة إنها ستمكن دعم RCS في عام 2024، لذلك فمن المنطقي أن تظهر هذه الميزة لأول مرة في iOS 18. وهذا يعني أن المراسلة بين iOS وAndroid يجب أن تكون أفضل بكثير في المستقبل القريب (حتى لو كانت النصوص من أجهزة Android ستظل تظهر على شكل فقاعات خضراء على iPhone). وفي الوقت نفسه، بدأت جوجل للتو في السماح لمستخدمي أندرويد بتعديل رسائل RCS في غضون 15 دقيقة من إرسالها.

وأشار جورمان أيضًا إلى أنه من المرجح أن تدعم شركة Apple إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناءً على ما تكتبه في الرسائل النصية. يبدو أنك ستتمكن أيضًا من تغيير ألوان أيقونات التطبيقات على شاشتك الرئيسية ولن تضطر بعد الآن إلى إبقاء التطبيقات مقفلة على نظام شبكي صارم.



قد تحصل Apple Music على ميزة قائمة التشغيل التي يتم إنشاؤها تلقائيًا، بعد أداة مدعومة بـ OpenAI والتي تم طرحها Spotify في عام 2023. ويقال إن المسارات المخصصة والخرائط الطبوغرافية (التي ظهرت لأول مرة على Apple Watch العام الماضي) في طريقها إلى خرائط Apple. بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن شركة Apple ستضيف أداة تسجيل صوتي إلى Notes، والتي من شأنها أن تتوافق بشكل جيد مع وظيفة النسخ المتوقعة، بالإضافة إلى خيار عرض التدوين الرياضي.

يقال إن التطبيقات الأساسية الأخرى تتماشى مع بعض التغييرات، مثل وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدية في تطبيقات الإنتاجية مثل Keynote وPages. ومن المتوقع أيضًا أن تحصل تطبيقات أخرى مثل Mail وFitness وHealth على ميزات جديدة، ولكن لم يتم تسريب التفاصيل حتى الآن.

آلة حاسبة

هذا التحديث الذي طال انتظاره يستحق قسمًا خاصًا به. هذا صحيح، يُقال إن تطبيق الحاسبة سيحصل على إصلاح شامل على أجهزة iPhone وMac. بغض النظر عن الغموض، يبدو أن التجديد في الواقع سيكون مفيدًا، مع تكامل تطبيق Notes، وتحويلات الوحدات المحسنة، والشريط الجانبي الذي يسرد الأنشطة الحديثة. ويقال أيضًا أن التطبيق سيأتي إلى iPadOS.



لنأخذ تخمينًا جامحًا هنا ونعلن أن Apple ستسمي الإصدار التالي من macOS باسم موقع بارز في كاليفورنيا. بكل جدية، سيكون هذا هو الشيء الأقل إثارة للصدمة الذي يمكن أن تفعله شركة Apple على المسرح الرئيسي.



من المتوقع أن يتم تكرار العديد من تحديثات تطبيقات iOS في نظام التشغيل macOS 15، مثل تغييرات Apple Music والملاحظات والإنتاجية. تشير الشائعات إلى أن شركة Apple تعيد تنظيم تطبيق إعدادات النظام بناءً على أهمية الفئات المختلفة وأولويتها، لذلك من المرجح أن يتم رفع علامة التبويب "عام" بينما من المتوقع أن يتم إدراج الصوت والإشعارات في القائمة المنسدلة.

وفي مكان آخر، قد تحصل أيقونة شريط قوائم Siri على مظهر جديد بتصميم مسطح أحادي اللون من المتوقع أن يحل محل الإصدار الملون الحالي. قد تكون هناك بعض ترقيات إمكانية الوصول المرحب بها أيضًا، مثل خيار الاختصارات الذي يسمح للمستخدمين بتشغيل إعداد أو إجراء معين باستخدام عبارة منطوقة مخصصة.



كان مؤتمر WWDC العام الماضي بمثابة مفاجأة كبيرة للأجهزة، حيث أعلنت شركة Apple أخيرًا عن Vision Pro إلى جانب جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة وجهاز Mac Pro وMac Studio الذي يعمل بنظام M2 Ultra. ومع ذلك، لا نتوقع الكثير من Apple على صعيد الأجهزة هذه المرة.



قامت الشركة للتو بتحديث تشكيلة iPad الخاصة بها ومن المحتمل أن يكون الوقت مبكرًا جدًا لأي أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة نظرًا لتحديثات MacBook Pro وiMac في أكتوبر وتحديث MacBook Air في مارس. وبطبيعة الحال، ستبقى أجهزة iPhone طي الكتمان حتى سبتمبر، وكذلك الحال بالنسبة لساعات Apple القادمة. ومع ذلك، قد تنتهز شركة Apple الفرصة لوضع شرائح M3 أو حتى M4 في أنظمة سطح المكتب الأخرى، والتي لا تزال غارقة في جيل M2.

يمكننا أن نرى بعض الأجهزة الطرفية المحدثة والأجهزة الأخرى أيضًا. هناك دائمًا احتمال أن تكشف شركة Apple عن إصدار (رسمي) من AirPods Max مزود بمنفذ شحن USB-C.

مرة أخرى في يناير 2023، أفاد جورمان أن جهاز Apple TV Box الجديد سيصل في النصف الأول من عام 2024. ولا يزال هناك وقت كافٍ لحدوث ذلك. هناك احتمال أن تقوم شركة Apple بإضافة كاميرا إلى جهاز Apple TV أيضًا. وفي هذه الحالة، لن تكون هناك حاجة لاستخدام iPhone أو iPad لإجراء محادثات FaceTime على أكبر شاشة في منزلك.

الشيء الوحيد الذي نتوقعه من ناحية الأجهزة هو أن تكشف Apple عن المكان الذي يتجه إليه Vision Pro بعد ذلك. حتى الآن، كانت سماعات الرأس متاحة فقط في الولايات المتحدة. ومن المحتمل أن يتغير هذا في الأسابيع والأشهر المقبلة. وقد اقترحت تقارير متعددة أن المرحلة التالية من الطرح ستشمل أستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. ومع ذلك، لم يكن هناك الكثير فيما يتعلق بتسريبات VisionOS 2 حتى الآن، لذلك من غير الواضح ما هو نوع التحديثات التي سيحصل عليها نظام التشغيل الواقع المختلط.

كل شيء آخر

كانت الشائعات هادئة بشأن تحديثات watchOS أيضًا. من المؤكد أنه ستكون هناك بعض التغييرات الملحوظة في نظام التشغيل القابل للارتداء من Apple، ولكن من الممكن أن نشهد تكرارًا بسيطًا نسبيًا لنظام watchOS بعد الإصلاح الشامل الذي أجري العام الماضي.



من النادر أن يحظى نظام tvOS بالكثير من الاهتمام خلال خطاب رئيسي لشركة Apple، ولكن لا بد أن يحصل على تحديث سنتعرف عليه في مرحلة ما خلال مؤتمر WWDC. قد تضطر إلى الانتظار حتى حدث حالة الاتحاد الخاص بالمنصات في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي للحصول على السبق الصحفي. الأمر نفسه ينطبق على CarPlay وHomePod.

ضع في اعتبارك أن لا شيء من هذا مؤكد حتى يصل أمثال Cook وCraig Federighi وآخرون إلى مرحلة الكلمة الرئيسية في مؤتمر WWDC ويبدأون في مناقشة ما هو التالي بالنسبة لمنتجات وخدمات Apple. ولكن استنادًا إلى تقارير العديد من الصحفيين الذين يركزون على شركة Apple والذين يتمتعون بسجل حافل في تصحيح الأمور، فإننا نتوقع أن نسمع عن العديد من التحديثات والإعلانات المذكورة أعلاه.