OpenAI تخصص إصدار جديد من ChatGPT للجامعات فقط

5/31/2024 6:54:03 AM

تقوم OpenAI بإحضار ChatGPT إلى الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد. أعلنت الشركة يوم الخميس عن ChatGPT Edu، وهو إصدار من ChatGPT مصمم خصيصًا للطلاب والأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس. وقالت الشركة في منشور بالمدونة: "تم تصميم ChatGPT Edu للمدارس التي ترغب في نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع للطلاب ومجتمعات الحرم الجامعي الخاصة بهم".

يتضمن ChatGPT Edu إمكانية الوصول إلى GPT-4o، وهو أحدث نموذج لغة كبير من OpenAI والذي كشفت عنه الشركة في وقت سابق من هذا الشهر. تدعي OpenAI أن النموذج أفضل بكثير من إصداراته السابقة في تفسير النص والترميز والرياضيات، وتحليل مجموعات البيانات، والقدرة على الوصول إلى الويب. سيكون لدى ChatGPT Edu أيضًا حدود رسائل أعلى بكثير من الإصدار المجاني من ChatGPT وسيسمح للجامعات ببناء إصدارات مخصصة من ChatGPT مدربة على بياناتها الخاصة - والتي تسمى بشكل مربك GPTs - ومشاركتها داخل مساحات العمل بالجامعة. تدعي شركة OpenAI أن المحادثات والبيانات من ChatGPT Edu لن تُستخدم لتدريب نماذج OpenAI.

على الرغم من أن تقديم ChatGPT في أواخر عام 2022 أثار في البداية مخاوف بشأن النزاهة الأكاديمية وسوء الاستخدام المحتمل في البيئات التعليمية، إلا أن الجامعات تقوم بشكل متزايد بتجربة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لكل من التدريس والبحث. قالت OpenAI إنها قامت ببناء ChatGPT Edu بعد أن رأت Wharton وجامعة ولاية أريزونا وكولومبيا من بين آخرين يستخدمون ChatGPT Enterprise.

على سبيل المثال، أكمل طلاب ماجستير إدارة الأعمال في وارتون مهامهم النهائية للتفكير من خلال تدريب GPT المدربين على مواد الدورة وإجراء مناقشات مع برنامج الدردشة الآلي، في حين تقوم جامعة ولاية أريزونا بتجربة GPTs الخاصة بها والتي تشرك المحادثات الألمانية مع الطلاب الذين يتعلمون اللغة.