لطلاب الشهادة الإعدادية| أوراق التقديم في مرحلة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في مدارس الثانوية العامة عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024 في شهر يوليو المقبل.

وخلال تلك الفترة، تعلن المديريات التعليمية في كل محافظة على حدة الحد الأدنى لتنسيق القبول في مرحلة الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الشهادة الإعدادية بقراءة الإرشادات والشروط الخاصة بتنسيق الثانوية العامة ومتابعة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة، قبل اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني.

أوراق التقديم في الثانوية العامة 2024

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور لها.

أصل شهادة الميلاد و3 صور لها للتقديم في مرحلة الثانوية العامة.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

4 صور شخصية للطالب أو الطالبة

شهادة صحية للطالب المتقدم في مدارس الثانوية العامة تثبت صحته.

شهادة صحية للطالب المتقدم في مدارس الثانوية العامة تثبت صحته. ملف التقديم ويجب أن يحتوي على: طلب الالتحاق، وملف متابعة الطالب، و1 طابع تعليمي + 2 طابع مهمن تعليمية + 1 تنمية موارد.



خطوات التقديم في مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا

يمكن للحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم في مدارس الثانوية العامة أو التعليم الفني من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة تقديم الصف الأول الثانوي من هنا.