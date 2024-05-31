استنساخ TweetDeck أصبح موجودًا في Threads أخيرًا

أصبح إصدار الويب من Threads أكثر قابلية للاستخدام. تقوم Meta بطرح عرض العمود الجديد الشبيه بـ Tweetdeck لجميع المستخدمين، بعد أن بدأت في اختبار الميزة في وقت سابق من هذا الشهر.

يتيح لك المظهر الجديد، الذي أطلق عليه بعض مستخدمي المواضيع اسم "ThreadsDeck"، تثبيت ما يصل إلى 100 موجز مختلف في الصفحة الرئيسية لسلاسل الرسائل. يمكن أيضًا ضبط كل عمود على التحديث التلقائي حتى تتمكن من متابعة المشاركات الجديدة فور وصولها.

في حين أن معجبي Tweetdeck سيقدرون هذه الألفة، فإن العرض الجديد يعالج أيضًا بعض المشكلات التي تواجه خوارزمية "من أجلك" الخاصة بـ Threads. على الرغم من أن تخطيط العمود الجديد لن يسمح لك بإزالة الخلاصة "المخصصة لك" تمامًا، إلا أنه يمكنك إخفاؤها بسهولة أكبر في عرض العمود ووضع الخلاصة "التابعة" وأي خلاصات أخرى جنبًا إلى جنب. كما أنه يزيد بشكل كبير من عدد المنشورات التي يمكنك عرضها في أي وقت، مما يجعلها طريقة عرض أكثر عملية للعثور على المعلومات في الوقت الفعلي.

لقد كان موجز المواضيع "من أجلك" مصدرًا طويل الأمد للشكاوى من العديد من المستخدمين، الذين يتساءلون عن سبب ظهور المنشورات التي مضى عليها أيام وقصص عشوائية من غرباء غير متصلين بدلاً من التحديثات في الوقت المناسب. غالبًا ما يتم انتقاد قرار ميتا المثير للجدل بالحد تلقائيًا من المحتوى "السياسي" في توصياتها.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الشركة تدرك أن المستخدمين يريدون أن يتمكنوا من العثور على الأخبار والتحديثات الأخرى في الوقت المناسب. حصلت المواضيع أيضًا مؤخرًا على فلتر "حديث" لنتائج البحث، ولها إصدار محدود من "الموضوعات الشائعة". كما أن عرض عمود المواضيع يجعل هاتين الميزتين أكثر وضوحًا حيث يمكنك تعيين أعمدة مخصصة لموضوعات بحث محددة لتتبعها في لمحة سريعة.