تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكتشف أبعد مجرة ​​تمت ملاحظتها على الإطلاق

تستمر النتائج في الظهور مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. وفقًا لوكالة الفضاء، عثر تلسكوب جيمس ويب الفضائي للتو على أبعد مجرة ​​معروفة على الإطلاق. يُقال إن المجرة التي تحمل اسم JADES-GS-z14-0 قد تشكلت بعد 290 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، لكنها تتميز ببعض الخصائص الفريدة التي تتعارض مع هذه الفكرة.

المجرة كبيرة بشكل لا يصدق، حيث يبلغ قطرها 1600 سنة ضوئية. كما أنه شديد السطوع ويتميز بكمية غير عادية من ضوء النجوم، بالنظر إلى سرعة تشكله بعد الانفجار الأعظم. وقد دفع هذا الباحثين ستيفانو كارنياني وكيفن هاينلاين إلى التساؤل "كيف يمكن للطبيعة أن تصنع مثل هذه المجرة الساطعة والضخمة والكبيرة في أقل من 300 مليون سنة؟" في الزمن الكوني، هذا بالكاد مجرد ومضة.

تشير الأطوال الموجية للضوء المنبعثة من JADES-GS-z14-0، كما رصدتها أداة MIRI (أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة) التابعة لـ JWST، إلى وجود انبعاثات غازية متأينة قوية، من المحتمل أن تكون ناجمة عن وفرة الهيدروجين والأكسجين. وهذا أمر غريب أيضًا، لأن الأكسجين لا يتواجد عادة في وقت مبكر من حياة المجرة. ويشير هذا إلى أن "أجيال متعددة من النجوم الضخمة جدًا قد عاشت حياتها بالفعل قبل أن نلاحظ المجرة".

كما هو الحال دائمًا مع الأشياء الفضائية البعيدة، نحن في الواقع ننظر إلى الماضي، نظرًا لسرعة الضوء، وهذا يعني أن المجرة أنتجت تلك الأجيال المتعددة من النجوم الضخمة في أقل من 290 مليون سنة. تستغرق النجوم "فقط" حوالي عشرة ملايين سنة لتتشكل، ولكن يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 20 مليار سنة لتموت. ومع ذلك، عادةً ما يكون عمر النجوم فائقة الكتلة منخفضًا. لذا فإن هذا الاكتشاف لا يعيد كتابة فهمنا للكون تمامًا، ولكنه بالتأكيد يدعو إلى التشكيك في طبيعة تكوين النجوم في الحياة المبكرة للكون.

وقال الباحثون لوكالة ناسا: "كل هذه الملاحظات مجتمعة تخبرنا أن JADES-GS-z14-0 لا يشبه أنواع المجرات التي تنبأت النماذج النظرية والمحاكاة الحاسوبية بوجودها في الكون المبكر للغاية". "من المحتمل أن يجد علماء الفلك العديد من هذه المجرات المضيئة، ربما في أوقات سابقة، خلال العقد المقبل مع ويب."

لقد اعتاد تلسكوب ويب على إعادة تعريف فهمنا للكون. لقد أظهرت لنا النجوم التي ولدت في كوكبة العذراء، ووجدت الماء لأول مرة يدور حول مذنب، واكتشفت ثاني أكسيد الكربون على كوكب خارجي بعيد، وهو ما كان الأول من نوعه. وقد تم كل هذا في أقل من عامين من التشغيل، فمن يدري ما سيأتي به المستقبل.