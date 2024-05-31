وزير الرياضة يدعم المنتخب الوطني قبيل مباراة بوركينافاسو في تصفيات كأس العالم

خلال زيارته لمعسكر المنتخب ...



د.أشرف صبحي

على الجماهير مؤازرة المنتخب لأن المباريات ليست بالسهلة، ونتمني امتلاء مدرجات استاد القاهرة



شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم؛ استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو على استاد القاهرة فى العاشرة من مساء يوم 6 يونيو المقبل، فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.



قال صبحي: "كل الدعم والمساندة القوية للمتتخب الوطني بكل عناصره من لاعبين وجهاز فني بقيادة الكابتن حسام حسن في المهمة الوطنية القادمة، وكل الأمنيات بالفوز بالمباراتين واستمرار تصدر المجموعة، واستكمال مسيرة الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة التي كُللت بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وتحقيق ألقاب البطولات في الألعاب الفردية والجماعية علي كافة الأصعدة".



وأوضح وزير الرياضة، أنه سيتم توفير كل شيء من أجل نجاح تأهل المنتخب لكأس العالم وتقديم أداء يعبر عن كرة القدم المصرية وتطورها في الآونة الأخيرة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً ثقته فى إمكانيات اللاعبين والجهاز الفنى فى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير المصرية.



ووجه الوزير دعوته للجماهير المصرية كافة بمختلف الانتماءات لحضور مباراة الخميس المقبل أمام منتخب بوركينافاسو، مؤكدًا علي توفير المناخ المناسب للجهاز الفني بقيادة حسام حسن ودعمه.



واستكمل صبحي: "تعالوا شجعوا منتخب مصر، فالمباريات ليست بالسهلة، ونتمني امتلاء مدرجات استاد القاهرة، كل التوفيق لكل اللاعبين مع الروح المعنوية العالية التي نراها اليوم"، لافتاً إلي متابعة الوزارة كافة استعدادات المنتخب الأوليمبي.









