الموافقة على أول عقار لإعادة نمو الأسنان في العالم للتجارب البشرية

من الممكن أن يحل الطب الحديث مشكلة الأسنان المفقودة بحلول ذلك الوقت، وذلك بفضل دواء جديد على وشك الدخول في تجارب بشرية.

ويعمل هذا الدواء على إعادة نمو الأسنان، وقد تم تطويره من قبل فريق من الباحثين اليابانيين، وفقًا لما أوردته مجلة New Atlas. قاد البحث كاتسو تاكاهاشي، رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو. يقوم الدواء الوريدي بتعطيل بروتين الجين 1 (USAG-1) المرتبط بحساسية الرحم والذي يمنع نمو الأسنان.

يؤدي منع USAG-1 من التفاعل مع البروتينات الأخرى إلى تحفيز نمو العظام، وقد حصلت لنفسك على بعض المكونات الجديدة تمامًا. رائع، أليس كذلك؟



تبدأ التجارب البشرية في سبتمبر، لكن الدواء حقق نجاحًا كبيرًا عند علاج النمس والفئران، وقام بعمله دون أي آثار جانبية خطيرة. وبطبيعة الحال، ينطبق التحذير المعتاد. البشر ليسوا فئرانًا أو قوارض، على الرغم من أن الباحثين يبدون واثقين من نجاح هذه الفكرة على الإنسان العاقل. ويرجع ذلك إلى التشابه بنسبة 97 بالمائة في كيفية عمل بروتين USAG-1 عند مقارنة البشر بالأنواع الأخرى.

ستشمل التجربة السريرية في شهر سبتمبر البالغين الذين فقدوا ضرسًا واحدًا على الأقل، ولكن هناك تجربة ثانوية قادمة تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام. سيفقد جميع الأطفال في التجربة الثانية أربعة أسنان على الأقل بسبب نقص الأسنان الخلقي. وأخيرًا، ستركز تجربة ثالثة على كبار السن الذين يفقدون "واحدًا إلى خمسة أسنان دائمة بسبب عوامل بيئية".



تاكاهاشي وزملاؤه الباحثون متفائلون للغاية بشأن هذا الدواء لدرجة أنهم يتوقعون أن الدواء سيكون متاحًا للمستهلكين العاديين بحلول عام 2030. لذا، في غضون ست سنوات، يمكننا التخلص من فرش الأسنان وتناول قطع الحلوى طوال النهار وطوال الليل دون رعاية في العالم. (لا تفعل ذلك في الواقع.)

في حين أن هذا هو الدواء الأول الذي يمكنه إعادة نمو الأسنان المفقودة بالكامل، إلا أن العلم الذي يقف وراءه يعتمد على سنوات من الأبحاث ذات الصلة. فقد عمل تاكاهاشي على هذا الأمر منذ عام 2005. وتشمل التطورات الحديثة في هذا المجال حشوات الأسنان التجديدية لإصلاح الأسنان المريضة وتكنولوجيا الخلايا الجذعية لإعادة نمو أنسجة الأسنان لدى الأطفال.