Instagram يجعل ميزة تحديث الحالة الخاصة به أكثر تفاعلية

أطلق Instagram تطبيق Notes في ديسمبر 2022 كوسيلة للأشخاص لمشاركة الحالات (لا تختلف كثيرًا عن Facebook) على النظام الأساسي. الآن، يستلهم التطبيق المملوك لشركة Meta من موقعه الشقيق لمزيد من الميزات، مع إضافة Note Prompts.

قام Instagram بتجربة Note Prompts لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، وتسمح الميزة للمستخدمين بمشاركة أسئلة مثل "ماذا يجب أن آكل؟" أو "من سيكون في مدينة X في نهاية هذا الأسبوع؟" يمكن للأصدقاء بعد ذلك الرد بالنصائح والاقتراحات والأفكار العشوائية حول هذا الموضوع. يبدو الأمر مشابهًا لفيسبوك في عام 2012 تقريبًا، كما هو الحال مع ميزة جديدة أخرى، وهي الإشارات، حيث يمكن للمستخدمين الإشارة إلى صديق مباشرة في ملاحظاتهم. المثال الذي يقدمه Instagram، "التعليق مع @user لاحقًا،" سيكون مباشرة من أوائل عام 2010 بمجرد إضافة "نص! :)" كما أعلن Instagram أيضًا عن Note Likes، والذي يعمل بشكل مشابه لكيفية عمل الإعجابات في كل مكان آخر على Instagram - جميع المستخدمين ما عليك فعله هو النقر نقرًا مزدوجًا على الملاحظة أو النقر على القلب.

ظهرت الملاحظات على Instagram فقط في العامين الماضيين. إنها تعكس القصص بعدة طرق، وتستمر لمدة 24 ساعة فقط مع وجود ضوابط بشأن من يمكنه رؤيتها (مثل المتابعين المشتركين فقط). تكون الملاحظات مرئية في البريد الوارد للمستخدم وفي الملفات الشخصية.