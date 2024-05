كيفية مشاهدة حدث PlayStation State of Play من سوني

ينطلق حدث البث المباشر التالي لـ PlayStation State of Play من سوني بعد قليل ومن السهل جدًا مشاهدته.

سيكون البث متاحًا على صفحة الشركة على YouTube، وعلى Twitch وحتى TikTok. تقول سوني إن الحدث يجب أن يستمر حوالي 30 دقيقة.

إذن ماذا يوجد على جدول الأعمال؟ تعد الشركة بأن البث سيسلط الضوء على 14 لعبة قادمة إلى PS5 وPS VR2. لم تعلن شركة Sony عن العديد من عناوين الطرف الأول للأشهر والسنوات المقبلة، لذلك يجب أن يمنحنا هذا أخيرًا لمحة عن مستقبل كل من PS5 وملحقات سماعة الرأس VR الخاصة به. انتظر، 14 مباراة في 30 دقيقة؟ من الأفضل ألا تأخذ فترة راحة لتحضير الفشار.

تظل Sony صامتة بشأن الألعاب الـ 14 التي ستحصل على بعض TLC أثناء البث، ولكن لدينا بعض التخمينات المحتملة. لقد مر ما يقرب من ثلاث سنوات منذ أن تم إصدار المقطع الدعائي للعبة Insomniac’s Wolverine، وقد تواجد المتحول شبه غير القابل للتدمير في جميع أنحاء مشهد الثقافة الشعبية مؤخرًا. من المحتمل جدًا أن نحصل على مقطع دعائي حقيقي للعبة وربما، فقط، تاريخ إصدار.

أشارت الشائعات إلى أن الإصدار الجديد من Silent Hill 2 الذي طال انتظاره سيحصل على عرض دعائي آخر، لكن شركة Konami ستقيم حدثًا خاصًا بها مباشرة بعد حالة اللعب. يُطلق على حدث Konami اسم Silent Hill Transmission، لذلك نحن بالتأكيد نحصل على شيء ما حول سلسلة الرعب المهملة.

سيكون من الرائع حقًا أن تعلن شركة Sony أخيرًا عن Ghost of Tsuشيما 2، خاصة بعد إصدار منفذ الكمبيوتر الشخصي الرائع للعبة الأصلية. من المرجح أن تظهر لعبة Haven's Fairgame$ وFirewalk's Concord. أيضًا، يستعد Bungie لإصدار توسعة Destiny 2 تسمى The Final Shape. من المحتمل أن يحصل ذلك على صيحات. تشير التقارير إلى أن لعبة Astro جديدة من Team Asobi قيد التطوير حالياً.

الآن على الآمال. نحن نعلم أن Guerilla تعمل على المزيد من الألعاب في عالم Horizon، لذا سيكون من الجيد الحصول على بعض المعلومات حول ذلك. تمتلك شركة Sony مجموعة من الاستوديوهات وعليهم جميعًا العمل على شيء ما. مجرد مفاجأة واحدة من Naughty Dog أو Media Molecule يمكن أن تشعل الإنترنت. وعلى أية حال، ليس أمامنا وقت طويل للانتظار.



كشفت شركة سوني عن قائمة الألعاب التي يمكن لأعضاء PlayStation Plus إضافتها إلى مكتبتهم في شهر يونيو. لأول مرة، سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى عناوين PS VR2 من خلال الخطة المميزة.

أولاً، سيتمكن المشتركون في جميع المستويات من المطالبة بـ SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake وStreets of Rage 4 ولعبة المصارعة الصلبة AEW Fight Forever بدءًا من 4 يونيو والاحتفاظ بحق الوصول طالما ظلت عضويتهم في PS Plus نشطة. سيتمكن أولئك الذين لديهم خطة Premium وسماعة رأس PS VR2 من لعب Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord، وWalkabout Mini Golf، وSynth Riders، وBefore Your Eyes، وThe Walking Dead: Saints & Sinners – الفصلان 1 و2 دون أي تكلفة إضافية. بدءًا من 6 يونيو. يمكن للأعضاء المميزين أيضًا الاستمتاع بألعاب PS2 Tomb Raider Legend وStar Wars: The Clone Wars وSly Cooper وThievius Raccoonus بدءًا من 11 يونيو.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة Sony تدريجيًا بتقديم المزيد من العروض إلى كتالوج PS Plus للأعضاء الإضافيين والمتميزين خلال الأسابيع المقبلة. ستنضم Dredge، إحدى الألعاب المستقلة المتميزة العام الماضي، إلى التشكيلة في 29 مايو. كما ستنضم إلى المجموعة أيضًا Lego Marvel Super Heroes 2 (31 مايو)، وCricket 24 (5 يونيو)، وGrand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (7 يونيو). كن متاحا. سيتم الكشف عن المزيد من إضافات كتالوج الألعاب قريبًا.

وفي الوقت نفسه، ستبدأ مبيعات أيام اللعب من Sony في 29 مايو وتستمر لمدة أسبوعين. وسيتضمن خصومات على PlayStation 5 وPS VR2 (مع حزمة Netflix Premium لمدة عام لأعضاء PS Plus الذين يشترون أيًا منهما)، وخصومات على خطط PS Plus للوافدين الجدد وصفقات وافرة على الألعاب الرقمية، بما في ذلك مبيعات فلاش على مدار 24 ساعة.

أحد الأشياء المثيرة للاهتمام هو أن شركة Sony أعلنت عن كل هذا صباح يوم الثلاثاء. يُظهر عادةً إضافات PS Plus في أيام الأربعاء. قد يعني ذلك أن لدى Sony المزيد من إعلانات PlayStation في جعبتها لهذا الأسبوع، مثل التفاصيل حول العرض الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة.