لعبة World of Warcraft قادمة إلى GeForce Now

سيتمكن مشتركو GeForce Now من بث لعبة World of Warcraft (WoW) ولعبها من خلال الخدمة إذا أرادوا ذلك. تقوم خدمة الألعاب السحابية من NVIDIA بإضافة World of Warcraft Classic وDragonflight وحتى Cataclysm Classic، التي تم إطلاقها قبل بضعة أيام فقط، إلى مكتبة الألعاب الخاصة بها. ستكون WoW وملحقاتها متاحة بدءًا من هذا الأسبوع، إلى جانب مجموعة من العناوين الأخرى مثل Rogue Prince of Persia الذي تم إصداره حديثًا. وفي يونيو، ستضيف NVIDIA أيضًا Resident Evil Village وStreet Fighter 6، من بين ألعاب أخرى، إلى الخدمة.

تمنح الخدمة للأعضاء طريقة للوصول إلى الألعاب عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك أجهزة Android وiOS وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac. تجدر الإشارة إلى أن WoW لا يدعم وحدات التحكم لوحدات التحكم، وعادةً ما يحتاج اللاعبون إلى لوحة مفاتيح وماوس ليكونوا دقيقين وسريعين قدر الإمكان، لذلك قد لا يكون من السهل اللعب على أجهزة معينة. إن إضافة اللعبة إلى GeForce Now تعني أنه يمكن للمشتركين تشغيلها على أجهزة Chromebook، مما يلغي حاجة اللاعبين للقفز عبر الأطواق فقط ليتمكنوا من تثبيت اللعبة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

بالإضافة إلى الإعلان عن عناوين جديدة لـ GeForce Now، كشفت NVIDIA أيضًا أن الخدمة ستصدر مكافأة للأعضاء الجدد للعبة Elder Scrolls Online كجزء من احتفالات الذكرى السنوية العاشرة للعبة. يتعين على المشتركين الاشتراك في برنامج مكافآت الخدمة من أجل المطالبة بالتثبيت الجديد داخل اللعبة مجانًا.