محمد أبوالوفا يكشف سبب تأخر اتحاد الكرة في إصدار عقوبة الشيبي

أكد محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن هناك محاولات كثيرة للصلح بين حسين الشحات والشيبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد أدان لاعب بيراميدز في اللجوء للقضاء المدني، والتأخر في حسم الملف من جانب الجبلاية له عدة أسباب، وسط وجود محاولات ودية لإنهاء الأمر بين اللاعبان.

وقال أبوالوفا في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "قمنا بمخاطبة الفيفا والذي رد بأن الأمر شأن داخلي، ومحمد الشيبي اخترق اللوائح، وتأخر اتحاد الكرة في اصدار القرار على أمل إنهاء الأمر بشكل ودي".

وأضاف: "كنت من ضمن الأطراف التي تؤيد صدور قرار اتحاد الكرة بعد الحكم وليس قبله لربما يصدر حكمًا يحل تلك الأزمة وينهى الأمر تمامًا، ولكن أيضا تم مخاطبة نادي بيراميدز منذ يناير الماضي وتم إبلاغه بأن اللاعب المغربي لم يلتزم بلوائح الاتحاد وقام باللجوء للقضاء في أزمة رياضية".

وزاد: "قمنا بتحويل الشيبي للجنة الانضباط، والتي قامت بالاستفسار من الفيفا، وفي النهاية كان لابد من إنهاء اللغط في هذا الأمر وإصدار عقوبة في حق محمد الشيبي بشكل رسمي بعد صدور الحكم القضائي.. وكان هناك اتجاه لاصدار عقوبة قبل الحكم لكن هناك أطراف ترى ضرورة تأجيله لما بعد الحكم".

وأكمل: "كان أحد الزملاء المحترمين في اتحاد الكرة قد قام بالتدخل لحل الأزمة وديًا بين الشحات والشيبي، لكنها لم تُكلل بالنجاح".

وتابع: "قد يكون اتحاد الكرة تأخر في إصدار القرار، لكن لدينا الأسباب، ولكن قمنا بإصدار العقوبة اليوم بالتمرير وكل الأعضاء وافقوا عليه بشكل رسمي، والملف تم إغلاقه من جانب لجنة الانضباط بعد صدور قرارًا بشأن رسمي".

وأشار إلى أن هناك حالة ضيق أن يكون هناك لجوء للمحاكم المدنية في عهد المجلس الحالي، والأعضاء تحدثوا كثيرًا في هذه الأزمة، وأخذت حيزًا طويلًا من المناقشات والمداولات بين أعضاء مجلس الإدارة.

وحول قضية فيتوريا، قال: "المدرب البرتغالي كان يريد الحصول على مبلغ مالي يزيد عن الثلاث شهور، وأرسل خطاب رسمي بذلك، والخلاف كان بسبب رغبته في الحصول على ثلاث شهور ونصف، ولم يطلب مطلقًا الحصول على قيمة عقده كاملًا، الخلاف على حوالي (نصف شهر) فقط، وهناك اتجاه في المجلس لدفع المبلغ لانهاء الأزمة".