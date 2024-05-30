جوجل تسهل القيام بمهام متعددة من خلال علامات تبويب Chrome المصغرة داخل التطبيق

في بعض الأحيان، قد يكون الاضطرار إلى فتح رابط من داخل تطبيق آخر على الهاتف المحمول أمرًا مزعجًا ويبعدك عن المهمة التي كنت تحاول إنجازها. الآن، يمكن أن يساعدك تحديث Chrome في الحفاظ على تركيزك على المهمة التي بين يديك. عندما تنقر على رابط داخل Gmail، على سبيل المثال، وتفتح علامة تبويب Chrome داخل التطبيق، يمكنك النقر على أيقونة شيفرون في شريط الأدوات بجوار "x" أو زر الإغلاق لتصغير المتصفح. يؤدي ذلك إلى تحويل علامة التبويب المفتوحة إلى نافذة صورة داخل صورة مدمجة وعائمة يمكنك سحبها إلى أي مكان على الشاشة.

يمكنك إبقائه مصغرًا أثناء استخدام التطبيق الأصلي، وفي اللحظة التي تكون فيها جاهزًا للنظر إلى محتوياته، كل ما عليك فعله هو النقر على النافذة العائمة لاستعادة علامة التبويب إلى حجمها الأصلي. لقد تمكنا بالفعل من استخدام الميزة الجديدة على Android داخل Gmail. وسيكون بمقدورك أيضًا الاستفادة منه قريبًا إذا لم يكن لديك بعد، طالما أن متصفحك الافتراضي هو Chrome وتحرص على تحديثه باستمرار. يتم تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي، لذلك لا يتعين عليك القيام بأي شيء لتشغيلها. بالطبع، يمكنك دائمًا إرسال علامة تبويب داخل التطبيق إلى متصفح Chrome إذا كان إبقاء المهام المختلفة مفتوحة في نوافذ منفصلة يجعلك أكثر إنتاجية.