«إسلام» الضحية: المتهم وأصدقاؤه مزقوا جسدى فى 23 ثانية ولن أتنازل عن حقى

100 غرزة فاتورة ركن سيارة فى الطالبية

شكرًا لرجال الأمن على سرعة التحرك والقبض على المتهم الرئيسى

مشهد مرعب فجر الجمعة الماضية، فى شارع حسن محمد بالطالبية، استيقظ الأهالى على صوت صراخ، واستغاثات شاب من قاطنى الحي، ومجموعة من الاشقياء يمزقون جسده بأسلحة بيضاء، بسبب خلاف على مرور سيارة فى الشارع، تركت وراءها جروحًا نافذة وقطعية بـ100 غرزة فى جسد الضحية، الذى مازال تحت الملاحظة.

«ظنا منهم أن قانون الغاب هو المسيطر، لكن رجال الشرطة كانوا لهم بالمرصاد»، بهذه الكلمات بدأ «اسلام المجنى عليه»، حديثه لـ»الوفد»، وهو مستلق على سرير المرض جسده كله ضمادات طبية ومتصل باجهزة لمتابعة حالته، وقال : «يوم الحادث كنت مستقلا سيارتى امام منزلي، وهو اتجاه واحد، فوجئت بسيارة فى الاتجاه المعاكس يصر قائدها على ان اتراجع بسيارتى ليمر هو الاول، فطالبته بالسماح لى بركن سيارتى لانى امام منزلى وهذا الاتجاه الصحيح للسير فى الشارع وأنه فى الاتجاه المخالف، فوجئت به يحاول الاعتداء على وعندما سمحت له بالمرور، وجدته توقف واتصل هاتفيا وقال (انا هوريك انا مين).

واستكمل «المجنى عليه»: خلال دقائق فوجئت بحوالى 5 أشخاص من أصدقاء المتهم حضروا، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وفى خلال 23 ثانية، كنت ملقى على الأرض وجسمى كله جروح قطعية، كما هو موضح فى التقرير الطبي، وفر المتهم واصدقاؤه هربا، وظللت أستغيث بصوت عال، حتى تم نقلى إلى مستشفى الهرم التى رفضت استلامي، ونقلت إلى مستشفى مصر الدولي، وحرر والدى محضر شرطة بقسم الطالبية، والتقى العقيد سامح بدوى مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث القسم، بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، لمحل الواقعة، وتفريغ الكاميرات، والتعرف على المتهمين، وهم «أحمد فكري» وصديقاه «مكرونة وسنوفة».

وأضاف «إسلام»: وخلال تواجدى فى المستشفى تحت الملاحظة، حضر أحد رجال مباحث قسم شرطة الطالبية واستمع لأقوالي، واطلعت على صور المتهمين للتعرف عليهم، وأبلغت من قبل رجال الشرطة بالقبض على المتهم الرئيسى «فكري»، وأن باقى المتهمين جار ضبطهم، واخيرا اوجه الشكر لكل رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة، لسرعة القبض على المتهمين، وخاصة لان والدى كانت قد بدأت تصله بعد المكالمات الهاتفية للتنازل عن المحضر، وتسوية الامر بمبلغ مالي، ولكنه أمر مرفوض تماما، وسوف أحصل على حقى بالقانون.

وحصلت «الوفد» على صورة ضوئية من التقرير الطبى الخاص باسلام المجنى علية، وجاء كالتالي: «جرح قطعى عميق بفروة الراس طولى حوالى 10 سم، وجرح سطحى بالعضد الايسر طولى حوالى 8 سم، وجرح قطعى بالساعد الايسر حوالى 3 سم، وجرح قطعى بالجانب الايمن من البطن طوله حوالى 10 سم، وجرحين عميقين بالظهر مع قطع بعضلات الظهر طولهما 25 سم/10 سم، وتم خياطة الجروح تحت تاثير المخدر بالعمليات».

وكان اللواء محمد الشرقاوى مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى اشارة من قسم شرطة الطالبية، بتفاصيل الحادث، وكلف مفتش القطاع ورئيس مباحث القسم، بوضع خطة لضبط الجناة، وتمكنت قوة مباحث الطالبية تشمل الرائد أحمد جمعة والرائد مهند زاهر معاونى المباحث، من القبض على المتهم الرئيسى فى الحادث، واعترف بتفاصيل الواقعة، وتم العرض على النيابة لاتخاذ اللازم وجار ضبط بقية المتهمين.