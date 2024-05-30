وزير الاتصالات يشارك فى جلسات اليوم الأول لقمة أسيا تك Asia Tech Summit بسنغافورة

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات افتتاح قمة أسيا تك "Asia Tech Summit" التى تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 29 حتى 31 مايو؛ وافتتح فعالياتها ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة؛ بحضور عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين من مختلف دول العالم، وعدد من قيادات كبرى الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تعد القمة حدثاً تكنولوجياً رائداً فى أسيا، ومنصة للاقتصادات الرقمية الأسرع نموا فى العالم.

وتأتى مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات قمة أسيا تك "Asia Tech Summit" التى تنظمها هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية بسنغافورة تلبية للدعوة الموجهة له من جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات بدولة سنغافورة.

وشارك الدكتور عمرو طلعت فى عدد من جلسات اليوم الأول لقمة أسيا تك؛ منها جلسة تناولت أهمية الحوسبة الكمية وما تتيحه من إمكانيات وأبرز استخداماتها.

كما حضر الدكتور عمرو طلعت فعاليات جلسة تناولت الابتكار والعوامل المؤثرة فى نجاح الشركات الناشئة العاملة فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة فى قارة أسيا؛ حيث تم تسليط الضوء على أبرز قصص نجاح هذه الشركات وكيفية الاستفادة من هذه التجارب.

الجدير بالذكر أنه كان قد افتتح صباح اليوم هينج سوى كايت نائب رئيس وزراء سنغافورة فعاليات جلسات اليوم الأول لقمة "أسيا تك"؛ بحضور عدد من القيادات العالمية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى المجالات التكنولوجية، حيث تناولت الجلسات عدد من الموضوعات التى تهدف إلى عقد حوار حول السياسات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى والحوكمة والسلامة والحوسبة الكمية والاستدامة.

من المقرر أن يشارك غدا الدكتور عمرو طلعت فى حلقة نقاشية حكومية حول السياسات والإجراءات المطلوبة لتحقيق السلامة على الانترنت.

كما سيعقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع وزيرة الاتصالات والمعلومات بدولة سنغافورة لبحث تعزيز التعاون المشترك بين مصر وسنغافورة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.