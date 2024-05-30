الشباب والرياضة: انتخابات محاكاة مجلس الشيوخ بالنظام الالكترونى الأسبوع المقبل

د.أشرف صبحي : مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية إنعكاس لرؤية القوة الناعمة للدولة المصرية



عقدت اللجنة العليا للإنتخابات الإلكترونية بوزاره الشباب والرياضة، اجتماعا تنسيقيًا بمشاركة ممثلى وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية؛ لوضع آليات نظام التصويت الالكترونى لانتخابات محاكاة مجلس الشيوخ والذى يعقد لأول مرة بالاقتراع الإلكتروني المباشر كاملاً، وتم التنسيق مع الشركاء على أن تكون العملية التصويتية للإنتخابات مطابقة للائحة انتخابات مجلس الشيوخ.



وتم تحديد موعد الانتخابات يوم الأربعاء القادم بمشاركة 28205 يمثلون قوام الجمعية العمومية لانتخاب 300 عضواً يمثلون هيئة المكتب واللجان المختلفة منهم 200 على القوائم الفردية والقائمة و100 عضوا بالتعيين، ولأول مره تنطلق منصة خاصة للإنتخابات الإلكترونية بها كل ما يحتاجه الناخب من معلومات وكذلك النتائج النهائية وعدد الأصوات.

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، على متابعة الإجراءات التى ستتخذ لإنتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ.



وأكد الدكتور أشرف صبحي على قيمة التجربة الثانية من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتي تعبر عن أهمية أفراز كوادر شبابية قادرة علي القيادة ، مشيرًا أن مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية يعتبر إنعكاس لرؤية القوة الناعمة للدولة المصرية.



وجدد "صبحي " علي إهتمام القيادة السياسية بالعمل علي إستدامة برامج الإعداد السياسي والتثقيفي لأبناء مصر من الشباب والشابات في جميع محافظات الجمهورية، وتأهيلهم وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد من خلال تنفيذ نماذج محاكاة الحياة السياسية .



وأوضح وزير الشباب : إن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يستهدف تدريب الشباب على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثني للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي .



حضر الإجتماع، من وزارة التخطيط المهندس محمد عبد العظيم والمهندسة ريهام أحمد محمد، ومن هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضو اللجنه العليان للانتخابات والمستشار طارق على عبد الرازق والمستشار محمود سمير، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.





