"رجال أعمال اسكندرية" تلتقي رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث تحديات مجتمع الأعمال

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتنسيق من المهندس مجدي الصيصا رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بالجمعية، لبحث التيسيرات الجديدة المقدمة من الهيئة والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

و أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مجهودات الهيئة في تسهيل إصدار التراخيص، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب الاعتماد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث زاد عددها من ٨ مكاتب الى١٤ مكتب لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته، والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر، فضلاً عن تقديم شهادة معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة، لافتة إلى تواجد ١١ مطورًا صناعياً لتطوير 15 منطقة صناعية ومنطقتين خدميتين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

واستعرضت يوسف، دور المجمعات الصناعية والتي بلغت 16 مجمع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يقع في اسكندرية مجمع صناعي "مرغم 2" ، مقدمة موجزا عن عدد الوحدات ومساحاتها ونسب تشغيلها.

وناقشت الجمعية مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين من ضمنها تداخل الاختصاصات والتشابكات بين الهيئة والجهات الإدارية الأخرى، موضحة التسهيلات التى أبرمتها الهيئة مؤخراً على الاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، وكذا وعدت ببحث التحديات لإيجاد حلول على أرض الواقع.

واتفقت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إيجاد آلية للتواصل الدائم بين رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية والجمعية للتعاون لحل مشاكل التراخيص للأعضاء.

وقال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن الجمعية تسعى إلى تحسين مناخ الاعمال، وتستهدف توضيح التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال وإيصالها للجهات المَعنية، مشيدا بحِرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إزالة تلك المعوقات.