فيرتف تستعرض أحدث ابتكاراتها في حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مؤتمر داتا كلاود العالمي 2024

أعلنت شركة فيرتف- Vertiv والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن مشاركتها في مؤتمر "داتا كلاود العالمي 2024"، الحدث والتجمع البارز على مستوى العالم للمسؤولين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمقرر عقده في الفترة من 4 إلى 6 يونيو في مدينة كان بفرنسا.

ستعرض فيرتف أحدث الابتكارات في مجال حلول البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) والحوسبة عالية الأداء (HPC) في جناحها رقم 72، ما يتيح للزوار فرصة استكشاف منتجات الشركة وأبرز ابتكاراتها واكتشاف التجارب الفريدة والتواصل بشكل مباشر مع خبراء ورواد التكنولوجيا.

قال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتف: "يوفر "داتا كلاود" منذ انطلاقته منصة متقدمة ومثالية للشركات والمسؤولين التنفيذيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذين يتطلعون إلى استكشاف أحدث الاتجاهات على مستوى القطاع ودور التقنيات الحديثة والمتطورة في دفع عجلة التقدم في قطاع مراكز البيانات. ونتطلع خلال الحدث إلى عرض محفظتنا الشاملة من أحدث المنتجات والحلول التي تدعم البنية التحتية الرقمية الحيوية للعملاء وتمكّنهم من اعتماد الحلول والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح الأخيرة للشركة، والتي تجسد مساعينا وجهودنا المستمرة لتمكين عملائنا وضمان قدرتهم على تخطي العقبات والتحديات التي تواجههم في عملياتهم اليومية".

وسيتمكن زوار جناح فيرتف من تجربة تطبيق Vertiv™ XR وصالة العرض الافتراضية والانضمام إلى جولات الواقع الافتراضي الإرشادية الحصرية للتدريب العملي على أحدث حلول وأنظمة إدارة الطاقة والحرارة التي تعمل على تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالعملاء واستكشاف قدراتها من خلال تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وسيحظى الحضور بفرصة حصرية لاستكشاف حلول "فيرتف" المتكاملة والمتطورة لتشغيل وتبريد البنية التحتية لمجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات المهام الحرجة. وبفضل ما تمتلكه من مجموعة متكاملة من أنظمة الطاقة والتبريد إضافة إلى خبرتها الكبيرة وانتشارها العالمي، تعد "فيرتف" شريك الحلول المفضل لدى شركات تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي الرائدة على مستوى العالم.

وستشارك فيرتف في عدد من جلسات الحوار الرئيسية وهي:

- جلسة حوار: مستقبل مراكز البيانات: كيف يمكن مواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء؟

- يتميز مركز بيانات جلف داتا هاب Gulf Data Hub بحلول موفرة للطاقة لتمكين إنشاء مراكز بيانات عالية الكفاءة.

- إحداث ثورة في مشهد البيانات في السويد: من داخل مركز البيانات المتطور لشركة كونابتو مع حلول دعم الشبكة الحيوية من "فيرتف".

وتستضيف "فيرتف" مساء الخامس من يونيو، الحدث الحصري لتواصل مراكز البيانات (DCN)، وهي جلسة استثنائية حافلة بالمناقشات المثمرة وفرص التواصل مع قادة الصناعة وأصحاب الرؤى، لاكتساب معرفة شاملة ونظرة ثاقبة على أحدث الاتجاهات والابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع مراكز البيانات.

وتم إدراج "فيرتف" أيضاَ في القائمة النهائية لثلاث فئات من جوائز "داتا كلاود العالمي 2024" وهي: جائزة التميز في مركز البيانات في أوروبا وجائزة إزالة الكربون من شبكة الكهرباء بالتعاون مع "كونابتو"؛ بالإضافة إلى جائزة التميز في مركز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع شركة "ميداليون - Medallion".