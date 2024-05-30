الجمعية السعودية للفنون التشكيلية تُكرم رواد الفنون بمدينة جدة



شهد معرض "تعابير" الذي جمع أعمال أكثر من مائة فنان وفنانة تشكيلية سعودية، وأقيم بالمركز السعودي للفنون التشكيلية بجدة، تكريم إسم الفنان التشكيلي السعودي الراحل هشام بنجابي، رحمه الله، وإسم الفنان التشكيلي السعودي الراحل عبدلله نواوي، رحمه لله، وذلك تقديراً لمسيرتهما الفنية وما بذلاه من جهد من أجل إثراء المشهد التشكيلي السعودي، بجانب تكريم عدد آخر من الفنانين.

معرض "تعابير"



المعرض الذي نظمه فرع جدة بالجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت)، أقيم برعاية وحضور الدكتورة منال الرويشد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، ونائبة رئيسة الجمعية هناء الشبلي، والفنان طه الصبان مستشار جسفت جدة، والسيدة نوال أدهم، والفنان نذير ياوز، مدير فرع جسفت جدة، استقطب جمهورا كبيرا من المثقفين وعشاق الفنون في المدينة.

وأشادت منال الرويشد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، بتميز الأعمال المعروضة، وقدمت الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم المعرض في فرع جسفت جدة، ولجميع المشاركين.

معرض "تعابير"



كما قدم الفنان التشكيلي نذير ياوز مدير جسفت جدة، شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد، ونائبتها الدكتورة هناء الشبلي لحضورهما من الرياض لجدة، من أجل دعم وتشجيع المشاركين بالمعرض، كما وجّه الشكر للمشاركين وكل من ساهم في الإعداد والتنظيم.

وقال "ياوز" بان المعرض تميز باستقطابه لأعداد كبيرة من الزوار الذين عبروا عن إعجابهم بالأعمال الفنية المعروضة التي مثّلت مختلف الأجيال والمدارس الفنية.

معرض "تعابير"



يُذكر أن قائمة الفنانين المشاركين بالمعرض ضمت: إبتسام الصبان، إبتسام باطرفي، أبرار القرني، أبوهريس، أحلام حكمي، أحمد شويل، إسراء شمس، اسماء حلبي، أسماء الحويطي، أسماء مغربل، إلهام أبوطالب، الهنوف قديمي، أماني اليافعي، أمجاد شوقي، أمل جمل الليل، أميرة العتيبي، أميمة العيدان، أمينة العتيبي، بيداء شقدار، تغريد بصري، جمال اقو، جوهرة القحطاني، جيلان الغانمي، حافصة آدام، حسين تمراز، حنان الأعرج، حنان البكل، حنين عبدالمعين، داليا السعدي، رانية عواد، رانية قزاز، ربيع الأخرص، رضا وارس، رلا إسماعيل، راندا رضا، روزانا منصوري، ريما جان، زهرة خلف، زينب العيسى، د. سعدية الفضلي، سعيد الزهراني، سفر زيد، سلوناس داغستاني، سهام منصور، سوزان الخياط، شعاع العتيبي، د. صالح الشادي، صالحة تاج، صباح مشرعي، عادل الخيمي، عاصم داغستاني، عبير مصيري، د. عصام العسيري، عطاف راشد، عفاف أبوزيد، علية حلبي، عماد الصحفي، فاتن الألفي، فاطمة وارث، فتون الفيصل، فوزية موسى، قصي العوامي، قمر دروبي، كفاح بارجاء، لبنى الرزاز، ليلى مداح، لينا الحوراني، لينة الكثيري، مجد الدباغ، محمد الأعجم، محمد شيخ عمر، مشاعل أكرم، ممدوح باناجه، منار عمار، منال أمير، منذر شرابي، منصور جان، منيرة مصطفى، مها العنزي، د. مي هيكل، ميس صلاحية، ميساء مصطفى، نادية بادحمان، د. ناهد تركستاني، نبيل نجدي، نجلاء أحمد، ندى سليماني، نذير ياوز، نزيهة طاشكندي، نسرين بغدادي، نهار مرزوق، نور الصواف، نوف العيدان، هادي السلامي، هتون الشريف، هند باعشن، هند نصير، ود العسيري، وضحا القحطاني، ياسمين حميد.