ضبط طن سماد ازوتى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في المنيا

تمكنت الحملات التفتيشية للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، من ضبط طن سماد أزوتي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في المنيا ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الرقابة على المنتجات الزراعية المدعومة من الدولة للفلاح بمختلف مراكز وأحياء المحافظة.

وذلك لمنع بيع الأسمدة المدعمة الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء ، وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة ، وعدم التهاون مع مثل تلك المخالفات لمنع تكرارها ، خاصة التي تضر بمصلحة المواطن ، وتعوق وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه ، وفى هذا السياق ، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، إن الوحدة المحلية ، تمكنت خلال حملة مكبرة ، بالتعاون مع مديرية التموين من ضبط طن من السماد الأزوتى المدعم بقرية صفط الخمار ، قبل بيعه بالسوق السوداء .

حيث ان هذا السماد ممنوع تداوله في الأسواق لكونه مخصص من وزارة الزراعة ، لتوزيعها على كارت الفلاح ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالف ، وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا ، انه تم التحفظ على الكميات المضبوطة ، بالتوازي مع استمرار الحملات التفتيشية ، على كافة الأنشطة التجارية بصورة مفاجئة ، للتأكد من وصول السلع المدعمة لمستحقيها ، وإحكام السيطرة على الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجارى ، والمتلاعبين بالسلع المدعمة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال الاستغلال للمواطنين من قبل بعض ضعاف النفوس المتاجرين بحقوق وصحة المواطنين والتلاعب بالأسعار ومنع أي تجاوزات قد تحدث.

وفي سياق متصل ، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري ، وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على، المخابز البلدية ، والأسواق ، والمحال التجارية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، تحقيقاً للصالح العام ، والإطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية ، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملات ، عن تحرير 119 محضراً مخالفاً، منها ، 106 محاضر لمخابز بلدية ، حيث تنوعت المخالفات ما بين ، (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات) ، كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 13 محضراً تموينياً ، في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت ما بين (عدم إعلان عن أسعار -سلع مجهولة المصدر).