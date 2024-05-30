أبو طالب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: حققنا أكبر إيرادات ربع سنوية في تاريخ المصرية للاتصالات.. وتحدي الريادة مستمر

أعرب محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات WE عن سعادته بالنتائج المالية والتشغيلية التي نجحت الشركة في تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2024.

أكد أبو طالب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه النتائج المالية والتشغيلية تعد أكبر إيرادات ربع سنوية في تاريخ الشركة حتى الآن.

أشار إلى فريق الشركة المصرية للاتصالات جاهز ومستعد للحفاظ على ريادته في سوق الاتصالات المصري وأن تكون WE هي الاختيار الأول للعملاء.



قال أبو طالب حلم المصرية الاتصالات كبير جدا في ظل العديد من التحديات، لكن مع إصرار فريق العمل على النجاح ستظل وي تحظى بثقة عملائها.

قدم أبو طالب الشكر لكل العملاء لثقتهم في المصرية للاتصالات، وكذلك فريق العمل الدؤوب.