اليوم.. ميار شريف تواجه بطلة أمريكا بالدور الثاني ببطولة رولان جاروس 

تخوض بطلة التنس المصرية ميار شريف اليوم الخميس، مباراة قوية في الدور الثاني من بطولة رولان جاروس مع الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 14 عالميا.

وتسعى ميار شريف للتأهل إلى الدور ثمن النهائي في بطولة رولان جاروس لحسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

كانت ميار شريف قد قفزت 13 مركز في التصنيف العالمي للتنس، في التصنيف الأخير لتحتل المركز الـ53 عالميًا ويفصلها 3 مراكز فقط عن التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

و أصبحت بطلة التنس المصرية ميار شريف على بعد خطوتين من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعدما تأهلت للدور الثاني من بطولة رولان جاروس للتنس احدى البطولات الأربعة الكبرى جراند سلام.

وفازت ميار شريف على الصينية يو يوان بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-1 و 6-3 لتعادل أفضل نتيجة لها في البطولة الفرنسية بوصولها لنفس الدور مرتين من قبل أعوام 2022 و2023.

في سياق متصل تشارك جني حسام صلاح (المصنفة ٧٥ عالمياً) في بطولة رولاند جاروس للناشئات، والمقامة حاليا بفرنسا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الأدوار التمهيدية للبطولة لمنافسات الناشئات اليوم الخميس، حيث تواجه جنى حسام في أولى المباريات اللاعبه السويديه ليا نيلسون، غدا الخميس في الدور التمهيدي.