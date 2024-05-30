الامين يبحث مع مسئولي البارالمبية استضافة بطولة العالم للكراسى المتحركة لكرة اليد

اقيم مساء أمس، بمقر الاتحاد المصرى لكرة اليد الاجتماع التنسيقي بين الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة الاستاذ الدكتور محمد الامين و الاستاذ حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية و ذلك لبحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحادين.

يأتى ذلك فى اطار التنسيق و الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم للكراسى المتحركة لكرة اليد 2024 و جاء الاجتماع بحضور الاستاذ الدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد و الاستاذ حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية و اللواء دكتور هشام قدرى المستشار القانوني بالاتحاد المصري لكرة اليد و الاستاذ ايهاب العزب المدير التنفيذي بالاتحاد المصرى لكرة اليد و مسئولى اللجنة البارالمبية المصرية.

و يعد الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة الاستاذ الدكتور محمد الامين من الاتحادات الرياضية التى تهتم بالالعاب البارالمبية المصرية و نجومها و الحرص على الارتقاء بالالعاب البارالمبية و تنظيم البطولات العالمية.