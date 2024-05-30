روبي فاولر: خلاف صلاح وكلوب أمر طبيعي واتحدى محمد صلاح

علق روبي فاولر أسطورة ليفربول على الخلاف بين محمد صلاح ويورجن كلوب مدرب ليفربول مشددا على أن الأمر وارد ويحدث في كرة القدم.

وقال فاولر في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " هذا يحدث في المباريات، حيث يكون هناك بعض المشادات التي تحدث بشكل طبيعي، صلاح بدأ الموسم بشكل جيد ولكن كأس الأمم الإفريقية أثرت عليه، اللاعب الذي ذهب إلى مصر ليس الذي عاد، لكن المشادات تحدث في كرة القدم بشكل طبيعي."

وتحدى فاولر محمد صلاح ردا على افتراض أنه مع صلاح في فريق ليفربول فمن سيحصل على لقب الهداف ليرد فاولر: " أنا الذي سأفوز ومحمد صلاح يعرف ذلك سوف أستفيد من صناعات محمد صلاح."

وقال فاولر: لم يكن موسم ليفربول سيئا، خرجنا بأقل الخسائر، ونجد بعض النقاط الجيدة، مثل تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم بالفعل كان يمتلئ باللحظات المحبطة ولكن في النهاية فريق ليفربول كان يجب أن يتأهل إلى بطولة دوري الأبطال وهو ما تحقق.

واضاف: يورجن كلوب ليس سببا رئيسيا في تراجع ليفربول هذا الموسم، بل كان هناك أسباب أخرى خاصة بإهدار النقاط في بعض المباريات ولكن هذا يحدث ووارد في كرة القدم ولابد من رفع القبعة لأرسنال على ما قدموه من جهد هذا الموسم، أرسنال ومان سيتي الأفضل هذا الموسم.

ولفت إلى أن مانشستر سيتي يملك مدربا عظيما وهو بيب جوارديولا و لا يوجد مدرب قدم مع ليفربول مثل ما قدمه يورجن كلوب، أرني سلوت سوف يعيد قوة ليفربول الذي يعد ناد أسطوري.

وقال: تحطيم رقمي من جانب محمد صلاح؟ صلاح لاعب موهوب وعظيم ليس فقط لمصر ولكن لكرة القدم بالكامل إنه لاعب أسطوري.. أنا حزين لكسر رقمي القياسي لكن هذا جيد لمشجعي ليفربول لكن لدي بعض الحزن في قلبي بسبب كسر هذا الرقم ولكني في النهاية سعيد من أجل الفريق وخلاف صلاح مع كلوب هذا يحدث في المباريات، حيث يكون هناك بعض المشادات التي تحدث بشكل طبيعي، صلاح بدأ الموسم بشكل جيد ولكن كأس الأمم الإفريقية أثرت عليه، اللاعب الذي ذهب إلى مصر ليس الذي عاد، لكن المشادات تحدث في كرة القدم بشكل طبيعي.

وعن إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول قال ليس لدي إجابة صريحة.. صلاح لاعب موهوب جدا وهو اللاعب المصري رقم 1 في العالم، لكن مسألة رحيله في يده وقرار شخصي بالنسبة له.