وزير الرياضة يتابع مع اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي خطة الإدارة والتشغيل

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي، للإطلاع على خطة تشغيل السلسلة، وأسلوب إدارتها بما يُسهم فى تحقيق رؤية الوزارة فى جذب الأعضاء وإتاحة مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية لهم.

بدأ الاجتماع باستعراض الوضع الراهن على مستوى كافة فروع سلسلة أندية نادى النادى، واستراتيجية كل فرع من فروعها فى مجال التسويق للخدمات المقدمة للأعضاء ، وخطة تعزيز دورها في خدمة المجتمع الرياضى.

أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وسلسلة نادى النادى التى أنشأتها الوزارة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملية تشغيلها، ومتابعة أداء إدارتها بشكل دورى، لافتاً إلى التطور الكبير الذى لحق بمستوى البنية الإنشائية الرياضية المصرية فى ضوء الدعم الكبير من القيادة السياسية.

لفت وزير الرياضة إلى درجة التميز الكبيرة التى تتمتع بها أفرع أندية نادى النادى بما تتضمنه من بنية رياضية متنوعة تخدم ممارسة مختلف الألعاب الرياضية للأعضاء، علاوة على الأنشطة والبرامج الشبابية المختلفة والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، مبيناً أن أندية نادى النادى أقامتها الوزارة على أعلى مستوى وبشكل يضاهى كبرى الأندية الرياضية .

وتسعى اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين فروع الأندية المختلفة، وتبادل الخبرات والمعرفة لتحسين الأداء بشكل مستمر بما يلبى تطلعات الأعضاء.

ويحرص وزير الشباب والرياضة على تقييم أسلوب إدارة سلسلة أندية نادى النادى، والاجتماع مع مجلس أمناء كل نادى على حدة لمتابعة كافة المستجدات، والتعرف على الإنجازات المحققة فى مستوى إقبال الأعضاء على عضوية النادى وخطة التشغيل، والعمل المستمر على تطوير أداء تلك السلسلة لتحقيق النجاح المنشود لها ، سعياً نحو تعميم تلك التجربة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور خالد محمود احمد عباس، المهندس محمد مختار حسين الرشيدي، محمد مصطفى مصطفى السلاب، الدكتور محمد حسام الدين حجازي الملاح، محمد أحمد رائف جبريل، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.