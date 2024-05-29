شركة تسويق إسرائيلية تدير مئات الحسابات المزيفة على فيسبوك

قالت شركة ميتا في أحدث تقرير لها عن السلوك المنسق غير الأصيل، إن شركة ميتا ضبطت شركة تسويق إسرائيلية تستخدم حسابات مزيفة على فيسبوك لإدارة حملة تأثير على منصتها. استهدف المخطط أشخاصًا في الولايات المتحدة وكندا ونشر معلومات عن الحرب بين إسرائيل وحماس.

إجمالاً، كشف باحثو Meta عن 510 حسابات على Facebook، و11 صفحة، و32 حسابًا على Instagram، ومجموعة واحدة مرتبطة بهذا الجهد، بما في ذلك الحسابات المزيفة والمخترقة مسبقًا. تم تصوير الحسابات على أنها "طلاب يهود وأمريكيون من أصل أفريقي ومواطنون "مهتمون"" وشاركت منشورات تشيد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية وتنتقد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والاحتجاجات الجامعية. كما تبادلوا تعليقات معادية للإسلام في كندا، قائلين إن "الإسلام الراديكالي يشكل تهديدًا للقيم الليبرالية في كندا".

وقال باحثو ميتا إن الحملة مرتبطة بشركة STOIC، وهي “شركة تسويق سياسي واستخبارات أعمال” مقرها إسرائيل، على الرغم من أنهم لم يتكهنوا بالدوافع الكامنة وراءها. كان STOIC نشطًا أيضًا على X وYouTube وكان يدير مواقع إلكترونية "تركز على الحرب بين إسرائيل وحماس وسياسات الشرق الأوسط".

وفقًا لميتا، تم اكتشاف الحملة قبل أن تتمكن من بناء جمهور كبير وتم تعطيل العديد من الحسابات المزيفة بواسطة الأنظمة الآلية للشركة. ووصلت الحسابات إلى نحو 500 متابع على فيسبوك ونحو 2000 على إنستجرام.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات يبدو أنهم يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة العديد من تعليقاتهم على صفحات السياسيين والمؤسسات الإعلامية والشخصيات العامة الأخرى. قال ديفيد أجرانوفيتش، مدير سياسة تعطيل التهديدات في شركة ميتا، خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين: "حتى الآن، لم نر تكتيكات جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تعيق قدرتنا على تعطيل الخصم". الشبكات التي تقف خلفهم."