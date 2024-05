PlayStation State of Play القادمة من سوني تصل غداً

نحن نقترب من نافذة أوائل يونيو التي كانت تشغلها سابقًا E3 والتي ستحتوي على عدد كبير من عروض الألعاب، بما في ذلك Summer Game Fest، وحدث Xbox، وUbisoft Forward، وNintendo Direct.

على الرغم من ذلك، بدأت شركة Sony في السبق في كل هذه الأمور، حيث تم تعيين PlayStation State of Play يوم الخميس 30 مايو.

تبدأ الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي وستتمكن من مشاهدتها على YouTube وTwitch وTikTok.

ومن المثير للاهتمام أن شركة Sony تختار عدم استخدام العلامة التجارية PlayStation Showcase التي تختارها عادةً من خلال بثها السنوي في أواخر شهر مايو. لم تعلن الشركة كثيرًا عن ألعاب PlayStation للطرف الأول للأشهر والسنوات المقبلة، وستبدأ في ملء القائمة هنا.

سيتم تشغيل البث لأكثر من 30 دقيقة وسيتضمن 14 عنوانًا قادمة إلى PS5 وPS VR2. وسيتضمن بعض ألعاب PlayStation Studios التي ستصل في وقت لاحق من هذا العام.

لن يكون من المفاجئ رؤية ظهور لعبة Insomniac's Wolverine. تشير الشائعات إلى أنه سيتم عرض النسخة الجديدة من Silent Hill 2، على الرغم من أن Konami قد تحتفظ بذلك من أجل حدث Silent Hill Transmission الخاص بها، والذي سيتبع حالة اللعب في الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي.

لقد عبرت أصابعي عن أن شركة Sony ستعلن أخيرًا عن Ghost of Tsuشيما 2 - التوقيت منطقي حيث تم إسقاط منفذ الكمبيوتر الشخصي المذهل للعبة الأصلية هذا الشهر. يبدو أن Haven's Fairgame$ وFirewalk's Concord بمثابة رهانات آمنة لإظهار الوجه، في حين أننا سنحصل بالتأكيد على بعض الضجيج من Bungie لـ The Final Shape، وهي توسعة ستنهي ملحمة Light and Darkness في Destiny 2. تشير التقارير إلى لعبة Astro جديدة من فريق Asobi في الطريق.

نحن نعلم أن Guerrilla تعمل على المزيد من الألعاب في عالم Horizon، وقد ترددت شائعات عن لعبة فرعية من Lego. لدى سوني مجموعة من الاستوديوهات الأخرى التي تعمل على مشاريع غير معلنة، بما في ذلك Housemarque وBluepoint وSanta Monica Studio وBend وMedia Molecule وبالطبع Naughty Dog. لذا، نأمل أن نسمع من بعض تلك الاستوديوهات.