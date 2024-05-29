أكبر نقابة عمالية لسامسونج تدعو إلى أول إضراب لها على الإطلاق

أعلنت أكبر منظمة عمالية في سامسونج، الاتحاد الوطني لشركة سامسونج للإلكترونيات، أنها تخطط لتنظيم إضراب الأسبوع المقبل كجزء من معركتها من أجل الحصول على تعويض عادل. ويهدد الأعضاء بالتغيب عن العمل لمدة يوم، في 7 يونيو، على أمل أن تستمع الشركة إلى مطالبهم بعد أن توقفت مفاوضات الأجور خلال الأشهر الماضية. إذا تم المضي قدمًا، تقول BNN Bloomberg أنه سيكون أول إضراب على الإطلاق من قبل موظفي الشركة منذ تأسيس سامسونج. وبحسب تقارير رويترز، وافقت سامسونج على زيادة الأجور بنسبة 5.1% هذا العام، لكن النقابة تتفاوض أيضًا لإضافة يوم إضافي إلى الإجازات السنوية للعمال ولمزيد من الشفافية عندما يتعلق الأمر بمكافآت الأداء.

وقال قادة النقابات أمام مكاتب سامسونج في سيول: "ما نريده ليس زيادة في الأجور بنسبة 1-2%. ما نريده هو أن نتقاضى أجوراً عادلة مقابل حجم العمل المنجز". "نريد أن يتم تعويضنا عن عملنا بشكل عادل وشفاف."

يضم الاتحاد الوطني لشركة سامسونج للإلكترونيات 28000 عضو، يمثلون أكثر من خمس القوى العاملة في الشركة. لا يتوقع قادة النقابات أن يكون للإضراب تأثير كبير على إنتاج سامسونج نظرًا لأن معظم عمليات التصنيع تتم آليًا على أي حال، لكنهم ما زالوا يأملون في أن يؤدي إضرابهم إلى إجبار الشركة على أخذهم على محمل الجد. من المؤكد أن النقابة تتمتع بسلطة أكبر للتفاوض الآن - على ما يبدو، زادت عضويتها أربعة أضعاف خلال العامين الماضيين بعد أن تعهدت الشركة بوقف مخططاتها لخرق النقابات.

اعتادت سامسونج أن تكون سيئة السمعة في قمع أنشطة العمل المنظمة. في عام 2018، اتُهم رئيس مجلس الإدارة لي سانغ هون بتخريب الأنشطة العمالية المشروعة من خلال التهديد بخفض أجور الموظفين الذين ينضمون إليها، وتعطيل المفاوضات بين الإدارة والعمال عمدًا، والتشهير بموظفي النقابات الرئيسيين لإقناعهم بوقف أنشطتهم. تنحى لي عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة في عام 2020، وهو نفس العام الذي وعد فيه الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج جاي واي لي بإنهاء ممارسات الشركة المخالفة للنقابات.

لكن النقابة قالت إنه "لا يوجد تغيير في موقف الإدارة" على الرغم من وعد لي بإلغاء الإدارة غير النقابية. وأضافت: "لم يعد بإمكاننا الوقوف إلى جانب افتقار الشركة إلى الرغبة في التفاوض". إذا رفضت الشركة الدخول في محادثات هادفة، فإن النقابة تخطط لتنظيم المزيد من الإضرابات في المستقبل. ومع ذلك، قال متحدث باسم سامسونج لـBNN Bloomberg، إن "الشركة لا تزال ملتزمة بالدخول في مفاوضات بحسن نية مع النقابات، وتبذل كل جهد مخلص للتوصل إلى اتفاق".