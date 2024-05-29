سامسونج تزود Galaxy Watch بميزات جديدة لتتبع الصحة بالذكاء الاصطناعي

ستضيف سامسونج ميزات جديدة للصحة واللياقة البدنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى Galaxy Watch في وقت لاحق من هذا العام.

أعلنت الشركة عن ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز يوم الأربعاء، بما في ذلك النتائج الصحية الشخصية والنصائح ومؤشرات النوم وإجراءات التمرين المقترحة.

إحدى ترقيات الذكاء الاصطناعي الكبيرة في Galaxy Watch هي مقياس الطاقة الجديد، الذي يتعلم من المقاييس الشخصية المختلفة لتوفير "رؤى صحية شاملة".

يعتمد النموذج على مجموعة متنوعة من بيانات النوم، بما في ذلك متى ذهب مرتديه إلى السرير، ومدة النوم ومدى جودة نومه ومعدل ضربات القلب والتقلبات أثناء النوم. ويؤخذ في الاعتبار أيضًا النشاط البدني أثناء ساعات الاستيقاظ.

وعلى نفس المنوال، ستضيف Galaxy Watch أيضًا نصائح صحية، والتي تأخذ تحليل البيانات خطوة أخرى إلى الأمام من خلال "الرؤى والنصائح التحفيزية والإرشادات" المتعلقة بأهداف اللياقة الشخصية الخاصة بك.

تحصل ميزات النوم أيضًا على ترقيات معززة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر رؤية إضافية لعاداتك الليلية. يمكن لخوارزميات النوم الجديدة تحليل حركة النوم والكمون ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس. وسوف ينضمون إلى ميزات التتبع الحالية مثل ساعات الشخير ومستوى الأكسجين في الدم ودورة النوم.

بالنسبة للعدائين المتشددين، تحصل Galaxy Watch على مقاييس جديدة لمعدل ضربات القلب للعتبة الهوائية (AT) والعتبة اللاهوائية (AnT) لمساعدتك على البقاء ضمن فترات التدريب المثالية. يحظى راكبو الدراجات عالية الكثافة ببعض الحب أيضًا من خلال مقاييس قوة العتبة الوظيفية (FTP). تقول شركة Samsung إن حساب الأخير سيستغرق 10 دقائق فقط من ركوب الدراجات الثابتة (بسرعة 4 كم / ساعة أو أسرع).



ستتيح لك ميزة Workout Routine الجديدة إمكانية ربط أنواع مختلفة من التمارين معًا لنظام مخصص، مما يتيح لك الانتقال من تمرين إلى آخر دون توقف. وفي الوقت نفسه، ستكلفك ميزة السباق الجديدة بمحاولة التغلب على أوقاتك السابقة على طريق محدد.

أشارت سامسونج إلى أن ساعة Galaxy Watch قد لا تكون الجهاز الوحيد الذي يتلقى ميزات صحية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة: "إن تقديم Galaxy AI إلى Galaxy Watch هو مجرد بداية لهذه العملية، ونحن متحمسون لعرض المزيد من عمليات التكامل عبر محفظة Galaxy الخاصة بنا قريبًا جدًا". قد تطلق شركة Samsung رسميًا جهاز Galaxy Ring القابل للارتداء (الذي تم الإعلان عنه مبدئيًا في يناير دون تفاصيل) في حدث Unpacked التالي في يوليو. سيقوم الجهاز الذي يشبه Oura بتتبع النوم بناءً على معدل ضربات القلب والحركة والتنفس، ويقدم نصائح شخصية.

ستصل ميزات Galaxy Watch الجديدة في تحديث One UI 6 Watch في وقت لاحق من هذا العام. وتقول سامسونج إن "عددًا محدودًا" من مالكي الساعات سيكونون قادرين على تجربتها في برنامج تجريبي يبدأ في يونيو.