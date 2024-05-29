وزير السياحة يكشف أسباب ارتفاع معدلات السياحة الوافدة لمصر خلال السنوات الأخيرة

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن "الدولة المصرية لديها استراتيجية وطنية للسياحة تم اعتمادها وهي سياسات تجاه صناعة السياحة".

وأوضح أحمد عيسى، خلال لقاء ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة دي إم سي، أنهم يتعاملون مع صناعة السياحة على أنها صناعة عالمية وأن مصر تملك حصة سوقية كانت في عام 2010 حوالي 1.5% من مجموع السياح في العالم وهذا رقم قليل، ثم انخفض في 2019 عن هذه النسبة ولكن في عام 2023 ارتفعت الحصة السوقية لـ1.2% ومن المتوقع في 2024 ترتفع إلى 1.5 ً%.

وتابع وزير السياحة: “ارتفاع معدلات السياحة خلال السنوات الأخيرة كان نتيجة شطارة القطاع الخاص المصري، وذلك رغم ما حدث في المنطقة في الربع الأخير من أحداث جيوسياسية محققين أرقاما قوية خلال الأربع شهور الأولى من هذه السنة لأول مرة منذ عام 2010”.