مجلس إدارة OpenAI علم بإطلاق ChatGPT على تويتر

كشفت هيلين تونر، أحد أعضاء مجلس إدارة OpenAI السابق الذي كان مسؤولاً عن إقالة الرئيس التنفيذي سام ألتمان العام الماضي، أن مجلس إدارة الشركة لم يكن على علم بإطلاق ChatGPT حتى تم إصداره في نوفمبر 2022. قال تونر يوم الثلاثاء في بث صوتي بعنوان The Ted AI Show: “قبل ذلك مسبقًا”. "لقد تعلمنا عن ChatGPT على تويتر."

جاءت تعليقات تونر بعد يومين فقط من انتقادها للطريقة التي تُدار بها شركة OpenAI في مقال لمجلة الإيكونوميست شاركت في كتابته مع تاشا ماكولي، وهي عضو سابق آخر في مجلس إدارة OpenAI. هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها تونر علنًا عن الظروف التي أدت إلى إقالة ألتمان بشكل كبير من الشركة التي شارك في تأسيسها في عام 2015، وإعادته السريعة إلى منصبه بعد احتجاجات الموظفين.

وفي البودكاست، قال تونر، الذي يشغل حاليًا منصب مدير الإستراتيجية في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة بجامعة جورج تاون، إن ألتمان جعل من الصعب على مجلس إدارة OpenAI القيام بعمله من خلال حجب المعلومات، وتحريف الأشياء، و"في بعض الأحيان" حالات الكذب الصريح على مجلس الإدارة. وأضافت أن ألتمان أخفى أيضًا هيكل ملكية الشركة عن مجلس الإدارة. قال تونر: "لم يبلغ سام مجلس الإدارة بأنه يمتلك صندوق OpenAI لبدء التشغيل، على الرغم من أنه كان يدعي باستمرار أنه عضو مجلس إدارة مستقل وليس له مصلحة مالية في الشركة". وقالت إن تصرفات ألتمان "أضرت حقًا بقدرتنا على الثقة به"، وبحلول أكتوبر 2023، كان مجلس الإدارة "يتحدث بالفعل بجدية تامة حول ما إذا كنا بحاجة إلى إقالته".

وانتقدت قيادة ألتمان فيما يتعلق بمخاوف السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، قائلة إنه غالبًا ما كان يقدم لمجلس الإدارة معلومات غير دقيقة حول عمليات السلامة في الشركة، "مما يعني أنه كان من المستحيل في الأساس على مجلس الإدارة معرفة مدى نجاح عمليات السلامة هذه أو ما قد يحتاج إلى تغيير.

عندما طلب منه التعليق، أحال متحدث باسم OpenAI موقع Engadget إلى البيان الذي قدمته الشركة إلى معرض TED AI. قال بريت تايلور، رئيس مجلس إدارة OpenAI الحالي والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Salesforce، للبودكاست: "نشعر بخيبة أمل لأن السيدة تونر تواصل إعادة النظر في هذه القضايا". وأضاف أن مراجعة مستقلة لإقالة ألتمان "خلصت إلى أن قرار مجلس الإدارة السابق لم يستند إلى مخاوف تتعلق بسلامة المنتج أو أمنه، أو وتيرة التطوير، أو الموارد المالية لشركة OpenAI، أو بياناتها للمستثمرين أو العملاء أو الشركاء التجاريين".

ولا تزال الأسباب الدقيقة وراء الإطاحة المفاجئة بألتمان في العام الماضي غير واضحة وكانت مصدرا للتكهنات الشديدة في وادي السيليكون. في مارس، أعيد ألتمان إلى مجلس الإدارة من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة المؤقتين الذين ضموا تايلور، والاقتصادي لاري سمرز، والمؤسس المشارك لـ OpenAI جريج بروكمان، والرئيس التنفيذي لشركة Instacart والمدير التنفيذي السابق لشركة Meta فيجي سيمو، والمدير التنفيذي السابق لشركة Sony نيكول سيليجمان، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Instacart. مؤسسة بيل وميليندا جيتس الدكتورة سو ديزموند هيلمان. وفي تحقيق مستقل، وجدت شركة المحاماة WilmerHale أن قرار تونر بإقالة ألتمان إلى جانب بقية أعضاء مجلس إدارة OpenAI السابق "كان نتيجة لانهيار العلاقة وفقدان الثقة بين مجلس الإدارة السابق والسيد ألتمان". ووجد ويلمرهيل أيضًا أن مجلس إدارة OpenAI السابق قد طرد ألتمان "بشكل مفاجئ" ودون إعطائه فرصة للرد على مخاوفه.

إن ما كشفه تونر هو أحدث الجدل الذي شاركت فيه شركة OpenAI، الشركة التي أشعلت شرارة ثورة الذكاء الاصطناعي الحديثة. خلال الأيام القليلة الماضية، ترك العديد من الباحثين في مجال السلامة الشركة، وانتقدوا علنًا قيادتها في طريقهم للخروج. تراجعت OpenAI أيضًا عن اتفاقيات عدم الاستخفاف التي طلبت من الموظفين المغادرين التوقيع عليها بعد تحقيق Vox، واضطرت إلى شرح نفسها بعد أن اتهمت الممثلة سكارليت جوهانسون الشركة بنسخ صوتها لـ ChatGPT على الرغم من رفض الإذن.