مصر في مجموعة متوازنة ببطولة العالم 2025
أوقعت قرعة بطولة العالم لكرة اليد والتي اقيمت منذ قليل، منتخب مصر في المجموعة الثامنة لنسخة 2025، والتي ستقام في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير للعام المقبل.
ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات في دولة كرواتيا، حيث يتواجد في محموعة واحدة مع كل من كرواتيا والبحرين والأرجنتين.
المجموعة 1: ألمانيا - تشيكيا- بولندا- سويسرا.
المجموعة 2: الدنمارك- إيطاليا- الجزائر- تونس.
المجموعة 3: فرنسا- النمسا - قطر- الكويت.
المجموعة 4: المجر- هولندا- مقدونيا الشمالية- غينيا.
المجموعة 5: النرويج- البرتغال- البرازيل- الولايات المتحدة.
المجموعة 6:السويد- إسبانيا- اليابان- تشيلي.
المجموعة 7: سلوفانيا- أيسلندا- كوبا- كاب فيردي
المجموعة 8: مصر- كرواتيا- الأرجنتين- البحرين.