OPPO تتعاون مع كاكا في احتفالات نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

أعلنت OPPO، عن أنها ستجلب أحدث هواتفها الرائدة OPPO Find X7 Ultra إلى استاد ويمبلي الشهير في لندن للاحتفال بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024 وبكونها الشريك العالمي الرسمي لمسابقة كرة القدم المرموقة للعام الثاني على التوالي. سيتم استخدام الهاتف من قبل المصورين الرسميين لدوري أبطال أوروبا لالتقاط لحظات ملهمة داخل الملعب وخارجه ومشاركتها مع المشجعين في جميع أنحاء العالم.

ومع هواتف OPPO الذكية، تصبح الإثارة المتواصلة لكرة القدم - سواء من خلال الصور الفوتوغرافية أو البورتريهات أو المشاهد الليلية - أكثر من مجرد ذكرى، بل مجموعة من اللحظات التي لا تنسى، والتي يمكن مشاركتها مع الأصدقاء والعائلة لسنوات قادمة.

وفي إطار الاحتفالات، يقوم نجم الكرة الشهير كاكا، السفير العالمي لعلامة OPPO، مرة أخرى بدور البطولة في حملة “ What A Shot ” التي أطلقتها OPPO ، وسينضم إلى OPPO للقاء المعجبين في صالة OPPO الحصرية في قرية الأبطال. وستقوم OPPO بإطلاق جناحها في بوترز فيلد بارك كجزء من مهرجان دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لجعل يوم المباراة النهائية تجربة لا تُنسى للجماهير.

وقال كاكا: “لقد كان شرفًا لي أن أتعاون مع OPPO وأتفاعل مع المشجعين من خلال سلسلة كاملة من الأنشطة الواقعية وعبر الإنترنت خلال الموسمين الماضيين في دوري أبطال أوروبا”. وأضاف "أنا متحمس جدًا للنهائي هذا العام ولا أستطيع الانتظار لمعرفة من سيتوج بطلاً لأوروبا في هذه النسخة من البطولة."

في وقت سابق هذا الشهر، أطلقت OPPO حملة What A Shot From You على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار جوائز التصوير الفوتوغرافي لمسابقة OPPO Imagine IF ، لتشجيع المستخدمين في مختلف أنحاء العالم على مشاركة لحظاتهم التي لا تنسى من خلال التصوير الفوتوغرافي الآسر. ستشهد الحملة أيضًا عرض صور منتقاة على عبر شاشة كبيرة بتقنية LED داخل استاد ويمبلي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وإلى جانب حملة وسائل التواصل الاجتماعي، دعت OPPO كاكا لاستعراض أفضل اللقطات في مسيرته الكروية والظهور في فيديو جديد يحمل عنوان "What A Shot". وفي الفيديو، سينضم كاكا إلى OPPO ليعرض كيف تستخدم الشركة العالمية أحدث تقنيات الكاميرات والتصوير لإحياء ذكريات لا تُنسى داخل عالم كرة القدم وخارجه.

هذا العام، تعود صالة OPPO Hospitality Lounge للضيوف المختارين في استاد ويمبلي في الأول من يونيو وهو موعد مباراة النهائي. وخلال اليوم، سيتوجه كاكا أيضًا إلى الصالة للقاء المشجعين والترحيب بهم مع جلب المزيد من الذكريات المونديالية عند الفوز بأكبر بطولة لكرة القدم في العالم.

وإلى جانب الاحتفالات، سيقام مهرجان أبطال أوروبا في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو، ويضم مجموعة من فعاليات الترفيه والأنشطة المفتوحة لجميع المشجعين والزوار للاستمتاع بها، بما في ذلك فرصة التقاط الصور مع نسخة عملاقة طبق الأصل من كأس دوري أبطال أوروبا. وستقدم OPPO أيضًا جناحها التجريبي الخاص في المهرجان في بوترز فيلد بارك لإضفاء جرعة إضافية من المرح على الاحتفالات. تشمل التجارب هذا العام نسخًا طبق الأصل من مقاعد الفريقين طرفي المباراة النهائية، وفرصة التقاط لحظات مثيرة باستخدام هاتف OPPO Find X7 Ultra الجديد، بالإضافة إلى فرصة تجربة هواتف Reno11 F الذكية الجديدة وأداة تحرير الصور المدعمة بالذكاء الاصطناعي OPPO AI Eraser.

ومنذ أن بدأت شراكتها مع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، أشعلت OPPO شغف مشجعي كرة القدم من خلال التقاط لحظات مثيرة لا تعد ولا تحصى داخل الملعب وخارجه. وبفضل تجارب التصوير المتميزة التي توفرها هواتف أوبو الذكية، أصبحت معايشة لعبة كرة القدم الجميلة واستعادة لحظاتها المثيرة أسهل من أي وقت مضى.

هذا العام، وبالتعاون مع المشجعين والسفير العالمي للعلامة التجارية كاكا، تتطلع OPPO إلى الاستمتاع بالمشهد الاستثنائي لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والاحتفال بتتويج بطل جديد يوم الأول من يونيو. إن فئة What A Shot من مسابقة التصوير الفوتوغرافيOPPO Imagine IF مفتوحة لتقديم المشاركات حتى 30 مايو 2024.