إل جى تعلن عن تلفزيونات QNED الجديدة يتجربة بصرية مُعززة لعام 2024

أعلنت شركة إل جى إلكترونكس عن إطلاق مجموعتها الجديدة من تلفزيونات ال QNED لعام 2024 للسوق المصرية، لتتضمن مجموعة الإصدارات الاخيرة من إل جى تلفيزيونات ال QNED86T والتي تقدم مجموعة أوسع من اختيارات الشاشات التي تتضمن الضخامة الفائقة، جودة صورة مُحسنة، تصميم رفيع و متطور و معالج الذكاء الاصطناعي α8 الذي يعمل بأداء أفضل قادر على تقديم جودة صوت و صورة تطابق واقع الحياة.

يوفر معالج الذكاء الإصطناعى المطور من إل جى أداء أعلى عن الإصدارات السابقة بزيادة تبلغ 1.3 مرة في أداء الذكاء الاصطناعي، وتحسن يبلغ 2.3 مرة في الأداء الرسومي وسرعة معالجة بسرعة أكبر بمعدل 1.6 مرة، مما يعمل على تحسين جودة الصورة و زيادة دقة ووضوح الخلفيات التى قد تبدو ضبابية و ذلك من خلال تحليل دقيق للصور مبنى على حكم الذكاء الإصطناعى المتميز بهدف الوصول لأعلى جودة ممكنة للصورة و توفير تجربة مشاهدة فائقة الواقعية. فتعتمد الإصدارات الجديدة تقنيتي Quantum Dot وNanoCell، مما يضمن تعزيز إعادة إنتاج الألوان، كما تعمل ألوانها الأصلية على زيادة العمق البصري من أجل تجربة ترفيه منزلي أكثر انغماسًا وثلاثية الأبعاد. كما تعتمد إصدارات ال QNED الأخيرة على تقنية التعتيم الدقيق لتحسين مراحل التدرج والتحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية، بجانب تقنية التعتيم المحلكي لتحقيق تباين مبهر وسطوع متميز.

بجانب جودة الصورة الغير مسبوقة، تعمل تقنية Sound Pro بالذكاء الاصطناعي على أسر المشاهدين بتميز الصوت المحيط الافتراضي 9.1.2 الصادر من السماعات المدمجة داخل التلفيزيون. كما تعمل أداة WOW Orchestra بسلاسة على دمج مكبر الصوت والسماعات المُدمجة من أجل تقديم نظام صوت موحد، مما يؤدي إلى تجربة صوت مذهلة ثلاثية الأبعاد.

هذا و تقدم تلفزيونات ال QNED الجديدة من إل جى لعملائها نظام تشغيل WebOS المدعوم بعدد من المميزات و التقنيات غير المسبوقة من خلال 4 ترقيات مستمرة للنظام على مدار 5 سنوات. كما توفر المجموعة الجديدة لمُستخدميها خاصية فهم الأوامر الصوتية باللغة العامية، فضلاُ عن سهولة الوصول لمحتوى عالى الجودة من خلال أفضل المنصات و التطبيقات العالمية مثل Apple Tv، Netflix، Shahid و Wavo.

كما تنفرد موديلات العام الجديد بتوفير تجربة لعب ديناميكية لا مثيل لها، وذلك من خلال الإعتماد على مجموعة وظائف مُخصصة للألعاب منها FreeSync، VRR، و HDMI 2.1، وذلك لمجابهة تقطيع الصور واضطراب المشاهد أو اهتزازها، بالأخصّ ضمن العروض فائقة السرعة والتردّد.

تعمل مجموعة ال QNED الجديدة من إل جى على الإرتقاء بجودة تجربة الترفيه المنزلى و تلبية إحتياجات العملاء المتنوعة، فبجانب تقديم مجموعة إختيارت واسعة لأحجام الشاشات و التى تتضمن الضخامة الفائقة، تأتى تلفزيونات ال QNED 2024 بتصميم راقى ومتطور مع نمط نحيف قادر على التكيف مع المساحات المختلفة وإضافة لمسة تميز على المنزل. كما يمكن تركيب أجهزة التلفاز على الجدار، مما يقدم مرونة أكبر عند ترتيب الأثاث والأجهزة.