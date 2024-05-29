5 آلاف عارض على هومزمارت و400 ألف منتج

أعلنت هومزمارت- المنصة المتخصصة في سوق الأثاث عبر الإنترنت في مصر والسعودية- عن زيادة عدد العارضين إلى أكثر من 5 آلاف عارض، ما بين شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، يعرضون أكثر من 400 ألف منتج من قطع الأثاث (غرف النوم، السراير، الكراسي، الكنب)، ووحدات التخزين، والديكورات المنزلية، والأثاث المكتبي، والإضاءة، والأقمشة والمفروشات، والأجهزة المنزلية، والأدوات الرياضية، والإلكترونيات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية منصة هومزمارت لتنويع باقة المنتجات المعروضة على المنصة لتوفر كل احتياجات المنزل العصري؛ بهدف تقديم تجربة تسوق منزلي مختلفة للعملاء عبر توفير باقة متنوعة من التصميمات التي تناسب كل احتياجات العملاء من الأثاث إلى الأدوات المنزلية.

قال محمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة هومزمارت: "استطاعت منصتنا أن تحقق نقلة نوعية في مجال بيع الأثاث ومستلزمات المنزل سواء عبر الإنترنت، أو من خلال معارضها، حيث تمتلك الشركة 5 معارض في مصر، في الشيخ زايد والتجمع والإسكندرية والمنصورة، وقريبًا سيتم افتتاح معرض بالساحل الشمالي، وذلك لنكون بجانب عملاءنا في كل مكان.

وأضاف إبراهيم: "تمكنت هومزمارت خلال فترة قصيرة من اكتساب ثقة ملايين العملاء، وذلك بسبب تنوع المنتجات الموجودة على المنصة وجودتها العالية، ونفخر بدعم التصنيع المحلي سواء في مصر أو في المملكة السعودية، ومساعدة العارضين المحليين في توصيل منتجاتهم إلى القاعدة العريضة من عملائنا."

وقد استطاعت منصة هومزمارت تحقيق المعادلة الصعبة، وتمكنت من تحقيق الربحية والنمو معًا، كما استطاعت المنصة أن تحقق نجاحًا مستدامًا في سوق تنافسي، لشراء مختلف المنتجات المنزلية، في ضوء ما تقدمه من منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات وتطلعات العملاء، وتقديم تجربة شراء سهلة مع مرونة في توفير وسائل الدفع، وسرعة الاستجابة لاحتياجات السوق.

إلى جانب عملها في السوق المصرية، توسعت هومزمارت في المملكة العربية السعودية، مما يمثل خطوة استراتيجية هامة في رحلتها نحو تعزيز وجودها في السوق الإقليمي، مع هذا التوسع، تواصل هومزمارت تقديم تجربة تسوق فريدة وشاملة للعملاء، مع التركيز على النمو والربحية.