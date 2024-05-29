باي سكاي تستعرض حلولها المبتكرة في قمة تكني 2024

أعلنت شركة باي سكاي المتخصصة في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية عن مشاركتها للمرة الثالثة في فعاليات قمة تكني القائمة في الفترة من 25 إلى 27 مايو. تُعتبر قمة تكني حدثاً دولياً متعدد الصناعات متخصص في الاستثمار وريادة الأعمال، منصة حيوية لعرض التكنولوجيا الحديثة وتعزيز روح ريادة الأعمال ،يهدف الحدث لإنشاء منصة تربط الشرق الأوسط بأوروبا وأفريقيا، حيث تشهد القمة حضور خبراء دوليين وإقليميين ومحليين من مختلف القطاعات، من خلال تغطية تسعة مسارات منهم التجارة الإلكترونية، والاستثمار، والتسويق والإعلان. بالإضافة الي اقامة العديد من برامج تدريبية، والحلقات النقاشية.

جاءت مشاركة باي سكاي من خلال مشاركة الدكتور وليد صادق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي وتطبيق يلّا سوبر آب في حلقة نقاشية تحت عنوان "Money In Motion" الثورة التقنية في التمويل، حيث ناقشت الجلسة التحول المتسارع بعيدًا عن المعاملات النقدية والابتكارات التي تقود الاقتصاد غير النقدي. بحضور الدكتور وليد صادق، و احمد عنايت الرئيس التنفيذي لشركة لأهلي ممكن للمدفوعات الالكترونية، وشعراوي محمد رئيس قطاع التكنولوجيا في بنك أبوظبي الأول، وإنجي عمرو برعي نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة ماستركارد. وناقش الخبراء التقنيات والاتجاهات الناشئة التي تعيد تشكيل أنظمة الدفع وسلوك المستهلك والبنية التحتية المالية.

قال الدكتور وليد صادق: " تلعب باي سكاي دوراً محورياً في إعادة تشكيل صناعة التكنولوجيا المالية من خلال حلولنا المبتكرة التي تسهم في التحول السريع نحو الاقتصاد غير النقدي. وتعتبر مشاركتنا في قمة تكني هي انعكاس لاتزامنا بتعزيز التكنولوجيا المالية وإيجاد بيئة تفاعلية تجمع بين المستثمرين، والشركات، والعملاء. نسعى إلى تمكين الجميع من الوصول إلى خدمات مالية رقمية سهلة وفعالة، ونعمل على تحفيز الابتكار والشمول المالي في المنطقة."

تأتي مشاركة باي سكاي في قمة تكني تماشيا مع استراتيجيتها للتأكيد على مساهمتها في تفعيل دور التكنولوجيا وخلق منصة وحوار مع العملاء والمستخدمين، مما يعمل على خلق قنوات تواصل بين الشركة والأفراد والمستهلكين في جميع أنحاء العالم حيث تتبنى الشركة مفهوما مغايرا على تعميم منظومة الدفع الالكتروني وتحقيق الشمول المالي من خلال تقديم أفضل وأسهل وسائل الخدمات المالية الرقمية للأفراد والشركات.