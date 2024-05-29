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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليلة النكد .. 5 نجوم مصرية يطلقون دموع الكويت

رامي جمال حمادة هلال
رامي جمال حمادة هلال أحمد بتشان

في فعالية غنائية جديدة للمرة الاولى في الكويت، تستقبل نجوم الأغنية الحزينة في أمسية بعنوان “ليلة النكد” مع أشهر نجوم ذلك النوع من الأغاني.

 

يقام الحفل في 20 من يونيو القادم داخل أحد الفنادق الكبرى في الكويت، مع 4 من نجوم الغناء المصري “حمادة هلال، رامي جمال، فريد، مسلم، أحمد باتشان”.

 

 

 

تأتي “ليلة النكد” على غراري أمسيتي “ليلة الدموع” التي أقيمت في فعاليات موسم الرياض، وحققت نجاح جماهيري كبير وتصدرت محركات البحث الأولى طوال مدة الحفل، وشارك فيها نخبة غنائية لامعة.

 

الانطلاقة الأولى لحفل ليلة الدموع:
 كانت انطلقت فكرة حفلة “ليلة الدموع” للمرة الأولى خلال أغسطس 2023 ، وضمت كبار النجوم “شيرين عبدالوهاب، تامر عاشور، أحمد سعد، محمد محيي، طارق الشيخ، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم”، وحظيت بحضور جماهيري كامل العدد، ونسبة مشاهدة عالية عقب نشرها عبر المنصات الموسيقية الشهيرة.

 

والثانية جاءت في نوفمبر من نفس العام  مع رموز غنائية مصرية ولبنانية، الذين اشتهروا مع جمهورهم بنجاحهم في الأغاني الدرامية "تامر عاشور، رامي صبري، رامي جمال، آدم".

 

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:
 أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

 

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023:


شهدت النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، الذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

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