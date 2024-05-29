زي الجاهز.. اصنعي ساندوتش الزنجر بالجبن الشيدر

ساندوتش الزنجر من الساندوتشات السريعة والشهية التي يحبها الجميع، ويتميز بمذاقها الطيب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات مثل المطاعم.

طريقةعمل ساندوتش الزنجر بالخبز الفرنسي

المقادير

- صدر الدجاج : 4 صدور (مخلي من العظم)

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- النشاء : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر الحار : رشّة

- خس : نصف كوب

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة

- الكاتشاب : 2 ملعقة كبيرة

- الخبز الفرنسي : 4 حبات

- جبن الشيدر : 4 شرائح

- الفلفل الأبيض : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة

- الخردل : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

قلبي الدقيق، والنشاء، والفلفل الأحمر الحار جيداً حتى تتجانس.

تبلي صدور الدجاج بالملح، والفلفل الأبيض والأسود، والخردل، وتترك في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

غمّسي صدور الدجاج بتتبيلة خلطة الدجاج، حتى تتغطى بشكل كامل.

اقلي صدور الدجاج في الزيت الغزير، ثم صفيه من الزيت الفائض.

جهزي الخبز بدهنه بالكاتشاب، والمايونيز، ووضع قطع الدجاج المقلية، ثم ضعي شرائح من أوراق الخس، وشرائح الطماطم، وشريحة من جبن الشيدر، وقدمي الساندويش ساخناً.

فوائد تناول الخس

يحسن صحة الدماغ

عندما يحدث ضرر كبير لدماغك ، فقد يؤدي ذلك إلى موت الخلايا العصبية، قد يؤدي هذا إلى أمراض دماغية قاتلة مثل مرض الزهايمر،تلعب المستخلصات الموجودة في الخس دورًا محوريًا في تنظيم الحرمان من الجلوكوز في جسمك ومنع موت الخلايا العصبية ، فإن إضافة الخس إلى وجباتك يمكن أن يساعد في الحفاظ على اضطرابات الدماغ.

تعزيز فقدان الوزن

قد يكون تناول الخس يوميًا خيارًا مثاليًا للمساعدة في إنقاص الوزن بسبب محتواه من السعرات الحرارية، تشير الدراسات إلى أن الخس يحتوي على كمية كبيرة من الماء وقليل السعرات الحرارية ، فهو قوة من العناصر الغذائية الأساسية مما يجعله العنصر الغذائي المثالي لفقدان الوزن وتغذية جسمك، واحدة من الفوائد الرئيسية لتناول الخس هو أنه قد يساعدك في إدارة الوزن بشكل صحي.

يساعد على تعزيز مناعتك

لأن الخس مليء بالعناصر الغذائية الغنية والفيتامينات والمعادن ؛ إحدى الفوائد المذهلة للخس هي أنه قد يساعد في تعزيز المناعة ، فهي مليئة بالكاروتينات ، والفلافونويد ، ومجموعات فيتامين ب ، وحمض الفينول ، وتوكوفيرول ، وحمض الأسكوربيك ، وما إلى ذلك والتي قد تكون مفيدة لجسمك وصحتك العامة .