"قومى للمرأة" يهنئ الفائزات بجوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية لعام 2024

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى جميع الفائزات بجوائز الدولة " التقديرية والتفوق والتشجيعية" في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لهذا العام ، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة السبعين.

حجم الإبداع والموهبة

وأعربت رئيسة المجلس عن بالغ سعادتها وفخرها بجميع الفائزات بجوائز الدولة لهذا العام ، مؤكدة دورهن واسهاماتهن العظيمة فى مختلف المجالات التى أهلتهن للفوز بها ، مؤكدة على أن نساء مصر وبناتها اثبتن جدارتهن وقدراتهن على التميز والتفوق في كافة المجالات، والذي يعكس حجم الإبداع والموهبة التي تزخر بها مصر إلى جانب قوة ونجاح المرأة المصرية.

جدير بالذكر أنه قد فازت بجائزة الدولة التقديرية في الآداب الدكتورة غراء مهنا ، كما فاز بجوائز الدولة للتفوق فى مجال الآداب الدكتورة عزة بدر وفي مجال العلوم الاجتماعية، كلاً من الدكتورة أمنية حلمي، والدكتورة سامية قدري .

كما فازت بجوائز الدولة التشجيعية وفى فرع الفنون الجدارية الفنانة مها جميل عبد الكريم ، وفي فرع الأبحاث المسرحية، فازت نوران مهدي عبد العزيز ، عن بحث بعنوان: "الجسد بين الواقعي والرقمي في العروض المسرحية الراقصة ، و في مجال الآداب فى فرع السرد القصصي والروائي، حصدت الجائزة فاطمة محمد أحمد الشريف، عن مجموعة قصصية بعنوان "حين يغيب العالم"وفي فرع شعر الفصحى والعامية، فازت الشاعرة ريم أحمد المنجي، عن ديوان عامية بعنوان "روايح زين".

وفى مجال العلوم الاجتماعية فرع علوم الإدارة فجاءت الجائزة مناصفة بين كل من ميرفانا ماهر جرجس، عن "شبكات السلطة والمال"، والدكتورة هبة أحمد عباس ، عن : Corporate Dividend Policy in Time of COVID-19 Evidence from the G-12 countries.

الجائزة مناصفة

وفي فرع الثقافة العلمية فجاءت الجائزة مناصفة بين كل من، فريق العمل الأول المكون من: "سلمى يحيى ، الدكتورة نيرة محمد عبد القوي ، الدكتور هشام الشوكي"، عن: بحث بعنوان: Ameliorative effect of zinc oxide-chitosan conjugates on the anticancer activity of Cisplatin: Approach for Breast Cancer Treatment”، ".

و في مجال العلوم القانونية والاقتصادية فى فرع كفالة الحقوق الثقافية للمرأة المصرية وتأثيرها على الأمن الاجتماعي، فحصلت عليها الدكتورة نورا عيسى ، عن بحث بعنوان: "الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب.. دراسة تحليلية مقارنة فى ظل دستور 2014"، ، وفي فرع دور المؤسسات المصرية في دولة القانون، فقد حصلت عليها الدكتورة أسماء محمد عزت ، عن بحث بعنوان: "الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة