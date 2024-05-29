أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر

يخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا ، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة ، و التأكيد على شكوى اللاعب من الام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري .

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامج تأهيلي للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو المقرر لها ٦ يونيو المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

ويؤدي منتخب مصر أولى تدريباته اليوم باستاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم.

وشهد معسكر منتخب مصر الأول انتظام ٢٤ لاعبا في معسكر الفريق في يومه الأول، امس باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي ١ يونيو و٢٩ مايو على الترتيب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب على استقبال اللاعبين الـ ٢٤ وهم :

محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو

وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.