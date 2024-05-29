"الشباب والرياضة" تطلق أولى فعاليات القوافل الطبية التأهيلية التوعوية بقنا

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أولى فعاليات القوافل الطبية بمحافظة قنا ، بالقرى الأكثر احتياجاً وقرى "حياة كريمة" ، حيث نفذت القافلتين في قرية "هو" مركز نجع حماد شملت (طب بشرى - توعية صحية) حيث تم الكشف الطبي على ١٠٢١ حالة مرضية ،وقرية الأشراف الشرقية بنجع الدومة مركز قنا وشملت (طب بشرى - طب بيطري - توعية صحية)حيث تم الكشف الطبي على ٩٧٧ حالة مرضية .

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والطب البيطري والصيدلة والتمريض بالجامعة، في التخصصات الطبية (الجهاز الهضمي وامراض الباطنة - الرمد -الأنف والأذن - النساء - الأطفال - العظام - التخاطب والاحتياجات الخاصة) .

وتم تجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها على المرضى بالمجان من خلال كلية الصيدلة وتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات جامعة جنوب الوادي لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

فيما تضمنت قوافل الطب البيطري الكشف على الحيوانات والطيور ، وصرف التحصينات والأدوية ، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية .

كما شملت القافلة الطبية حملات ومحاضرات توعية عن مخاطر الإدمان وطرق العلاج بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الانجابية ، وبعض الأمراض المزمنة ، وأمراض السرطان وطرق الكشف المبكر عنها، بالإضافة الى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرة،وتوزيع منشورات التوعية عن ذلك علي المواطنين.





