اجتماع لمجلس تسيير الأعمال بجامعة المنيا الأهلية

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، اجتماع مجلس تسيير الأعمال بالجامعة الأهلية، بحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

استهل الدكتور عصام فرحات، الإجتماع بالإطمئنان على سير العملية الإمتحانية، مؤكداً على ضرورة المُتابعة المستمرة، وتواجد رؤساء اللجان، ومديري البرامج، والمراقبين والملاحظين، مع توفير كافة الأجواء المُلائمة للطلاب؛ لأداء امتحاناتهم، ومنع اية مسببات الغش، موجهاً بسرعة أعمال الرصد، ودقة المراجعة، وإعلان النتائج للطلاب.

وناقش رئيس الجامعة، المتطلبات الفنية واللوجستية، لإستكمال جاهزية معامل الكليات، وتوفير الإحتياجات اللازمة ، لتقديم الخدمات التعليمة للطلاب بأعلى مستوى وكفاءة؛ لتحقيق رؤية القيادة السياسية للدولة المصرية، بتوفير تعليم جامعي يُواكب متطلبات التطور التكنولوجي على المستوى الإقليمي والعالمي، ويخدم أهداف التنمية المُستدامة.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على السعي الدؤوب لتحقيق رؤية جامعة المنيا الأهلية، بتزويد الطلاب الملتحقين بكلياتها وبرامجها، بالعديد من المهارات التي تتماشى مع مواصفات جامعات الجيل الرابع، ومخرجاتها؛ لتلبية احتياجات ووظائف المستقبل وسوق العمل.