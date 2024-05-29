الأربعاء 29 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس الوزراء: نحتاج بناء 50 فصلًا دراسيًا سنويًا بسبب الزيادة السكانية (فيديو)

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه مع الزيادة السكانية نحتاج لبناء من 40 إلى 50 فصلا دراسيًا جديدًا كل عام يكلف 50 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز و63 مليونا من منظومة التموين.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، نقلته فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن الدولة تتجه لدعم نقدي، من أجل استدامة المنظومة ووصول الدعم للمستحقين، وإن الحكومة توجه الدعوة لآلية الحوار الوطني، من أجل المناقشات.

وشدد مدبولي، على أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم على السلع الأساسية، وإن تم اللجوء لتخفيف الأحمال، بسبب التكليفات الكثيرة.

 

 

 

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