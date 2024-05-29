اختتام قمة تكني القاهرة بمشاركة 25 ألف زائر و180 مستثمرا و500 شركة ناشئة

شهد اليوم استاد القاهرة الدولي اختتام فعاليات النسخة الثالثة من قمة تكني في القاهرة، الحدث الدولي الأكبر في منطقة البحر المتوسط المتخصصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، تحت رعاية وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة. بالإضافة إلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية” FEDCOC”، ومشاريع مصر، والتي امتدت فعالياتها على مدار ثلاث أيام، بمشاركة 25,000 زائر، و180 مستثمرا، و500 شركة ناشئة.

وتضمنت فعاليات القمة العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التي قدمها متخصصون وخبراء محترفون محليون وعالميون، لمناقشة 10 مسارات مُختلفة عن التكنولوجيا وإدارة الأعمال، كما شهدت فعاليات اليوم الثاني لقمة تكني زيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي أبدى إعجابه بالمشروعات الناشئة خلال جولته التفقدية بين العارضين المشاركين في قمة تكني. وقدم التحية للشباب أصحاب الشركات الناشئة من مختلف المحافظات على عرض أفكارهم ومشروعاتهم.

وتأكيدًا على دورها الفعال في دعم وتمكين ريادة الأعمال بين الشباب، قامت قمة تكني بإطلاق مسابقتين الأولى تحت عنوان "الدوري المصري لريادة الأعمال (EEL)" التي تهدف إلى تعزيز وتمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة، في مجالات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، الأبنية الخضراء، النقل المستدام، إدارة المياه، إدارة المخلفات، وإدارة الأراضي (الزراعة المستدامة). وشهدت المسابقة منافسة قوية بين 12 شركة ناشئة، تم اختيارها من بين 178 شركة تقدمت للمشاركة من جميع أنحاء مصر، وتنافس المتسابقون على تقديم أفكارهم المبتكرة بناءً على تفاعلهم على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تم عرض مشاريعهم على منصة تيك توك، بجوائز مالية وصلت قيمتها إلى 500,000 جنيه مصري، فازت بها كلا من شركة يودا وشركة تايليستك.

والمسابقة الثانية تحت عنوان "Empower-Her Champions" والتي أطلقتها قمة تكني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt) وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل وخلق الفرص للمرأة في القيادة في المجالات المختلفة. شهدت المسابقة منافسة شديدة، حيث تقدمت أكثر من 40 شركة مصرية بمقترحات متميزة. تم اختيار 11 شركة منها للتصفيات النهائية، وفازت 6 شركات بالجائزة. حصلت 4 منها على جائزة "أبطال التمكين" وهم: Entlaq و OBM Education و Gowa El7alla و Plstka. كما نالت شركتا Mattlob و Niotech جائزة "تأثير المجتمع". بالإضافة إلى ذلك، تلقت جميع الشركات الفائزة تمويلاً بنسبة 40% من (GIZ Egypt) لدعم تنفيذ مبادراتهم الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

قال طارق القاضي، المدير التنفيذي لقمة تكني: "نجاح النسخة الثالثة من قمة تكني في القاهرة يعكس التزامنا المستمر بدعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر. فالمشاركة الواسعة من رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات الناشئة، من مختلف أنحاء مصر وإفريقيا تعد شهادة نجاح كبيرة عكستها أرقام الزائرين ودليل على الأهمية المتزايدة لقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر والمنطقة، والرغبة القوية في تبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون، وتعزيز ريادة الأعمال في شتي المجالات". ووجه القاضي الشكر إلى وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة وكافة أجهزة الدولة على الدعم الكبير الذي حظيت به القمة، وكذلك مختلف الشركاء المحليين والدوليين، وأكد على التزام قمة تكني بمواصلة العمل من أجل مزيد من النجاحات المستقبلية في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا في مصر والمنطقة".

وعلي هامش فعاليات الختام لقمة تكني، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين قمة تكني ومجموعة من الشركات لتقديم المزيد من الدعم لرواد الأعمال في مصر وتوفير البيئة المناسبة لازدهارهم. يأتي على رأسهم، مذكرة تفاهم مع شركة "انطلاق" لتحفيز ريادة الأعمال في المحافظات المختلفة عن طريق تقديم أنشطة تهدف إلى تنمية قدرات شباب الجامعات من خلال برنامج جذور الذي تقدمه شركة انطلاق وجولات تكني في المحافظات والعمل علي اتاحه البيانات عن طريق العمل سويا على مشروعات بحثية في مجال ريادة الأعمال المرتكزة علي دمج المرأة والمهاجرين في القطاع، بالإضافة الي الترويج لقطاع ريادة الأعمال المصري لدي شبكة المستثمرين المحلية والدولية التي تعمل معها تكني. بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة محرم وشركاه (M&P)، يشمل عدة مجالات استراتيجية لتعزيز الابتكار والنمو لبيئة الشركات الناشئة ضمن برنامج الابتكار المؤسسي الخاص بقمة تكني. ويمتد التعاون أيضًا إلى مجال السياسات العامة، حيث ستتعاون الشركتان لتطوير التشريعات والسياسات التي تعزز الابتكار وروح المبادرة والتحول الرقمي.

وشملت قائمة الشركاء والرعاة للنسخة الثالثة من قمة تكني القاهرة مجموعة من الشركات الكبيرة من ضمنها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC". وذلك بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشريك الاتصالات، المصرية للاتصالات "وي".