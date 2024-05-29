Visa تكشف عن منتجات رقمية جديدة

أعلنت Visa اليوم، ضمن فعاليات منتدى فيزا السنوي للمدفوعات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة التي تعد بتغيير جذري في خدمات البطاقات وتلبي الاحتياجات المستقبلية لعملائها من المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة. ومع تطور طرق الدفع خلال السنوات الخمس الماضية بشكل ملحوظ عما كانت عليه سابقاً، مما سيؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في الحركة التجارية والمالية، سواء في مجال التجارة الإلكترونية، التسوق في المتاجر،أو التحويلات المالية.

قال أندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "شهدنا تسارعًا كبيرًا في نمو المدفوعات الرقمية عبر منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مما أدى إلى تحول جذري في طرق الدفع والتحصيل عبر الإنترنت وفي المتاجر. وبينما نواصل رسالتنا في تشكيل مستقبل التجارة، فإننا متحمسون للإعلان عن جيل جديد من تجارب الدفع الرقمية التي تدعم المستهلكين والتجار وعملائنا وشركائنا. ونكشف اليوم عن ميزات البطاقات الجديدة والابتكارات الرقمية التي ستوفر للمستهلكين والتجار حلولاً أكثر تخصيصاً وملاءمةً وأماناً وشمولاً."

وتقدم Visa مجموعة من الحلول المبتكرة التي تدعم الهوية الرقمية، وتجارب الدفع السلسة، والمدفوعات المرنة، وقبول المدفوعات الرقمية لدى أصحاب الأعمال التجارية متناهية الصغر، وحماية أمن المدفوعات من حساب إلى آخر. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت Visa عن إطلاق منصة Visa Pay الجديدة المخصصة لتقديم المدفوعات كخدمة، والتي توفر تجارب عالمية المستوى عبر الهاتف المحمول لإنجاز المدفوعات الرقمية والتحويلات المالية البينية عبر منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط أفريقيا. وتتضمن هذه المنصة مجموعة شاملة من إمكانات الدفع، كما تتيح للبنوك نشر حلول مبتكرة وسريعة بما في ذلك طلبات الإصدار الرقمي للبطاقات، وإدارة أوامر بدء الدفع، والدفع من خلال النقر، وإدارة الاحتيال والمخاطر، ومنصات المحافظ الرقمية، وغيرها الكثير.

المنتجات والخدمات الجديدة التي كشفت فيزا عنها اليوم، والتي سيبدأ طرحها في وقت لاحق من هذا العام، تشمل:

بيانات الاعتماد المرنة من Visa

سيتيح توفير بيانات الاعتماد المرنة من Visa للعملاء القدرة على الاختيار بين طرق دفع مختلفة باستخدام بطاقة واحدة، مما يتيح خيارات أوسع للعملاء الذين بات بإمكانهم الآن تعيين معايير محددة للدفع أو اختيار إحدى طرق الدفع التي تشمل بطاقات الخصم المباشر، أو البطاقات الائتمانية، أو الدفع على أربعة أقساط، أو استبدال نقاط المكافآت، أو حتى الدفع بعملة أخرى. ومن المقرر إتاحة هذه الخدمة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأشهر القادمة.

قبول المدفوعات لدى أصحاب الأعمال التجارية متناهية الصغر

مع وجود ما يقدر بنحو 120 مليون تاجر رسمي وغير رسمي من أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر غير القادرين على قبول المدفوعات الرقمية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تعمل Visa على تطوير طرق جديدة لإتاحة الدفع الرقمي باستخدام البطاقات وبيانات الاعتماد الافتراضية. وفي سياق ذلك، ستوفر الشركة هذا العام طرقاً جديدة للدفع عبر الأجهزة المحمولة لجميع التجار، ومنها:

• مدفوعات USSD Push: تسمح بالدفع الرقمي عبر أي هاتف محمول يدعم هذه الميزة.

• قبول أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة: يسمح ذلك بتحويل الأموال من المستهلك إلى التاجر من خلال أجهزة الهواتف الذكية.

• النقر على الهاتف المحمول: يمكن لأي جهاز الآن أن يصبح نقطة بيع (POS) بمجرد النقرعلى البطاقة أو بيانات الاعتماد الرقمية.

خدمة مفتاح مرور الدفع من Visa

أصبح تحديد هوية الأشخاص في العالم الرقمي أمراً معقداً للغاية؛ وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال، حيث أصبحت عمليات الاحتيال في الدفع عبر الإنترنت اليوم أعلى بسبع مرات من المدفوعات الشخصية .

وبالاعتماد على أحدث معايير التحقق السريع من الهوية عبر الإنترنت (FIDO)، يمكن لخدمة مفتاح مرور الدفع تأكيد هوية المستهلك وإتاحة الدفع عبر الإنترنت من خلال مسح سريع لقياساته الحيوية مثل ملامح الوجه أو بصمة الإصبع. وبذلك تحل مفاتيح مرور Visa محل كلمات المرور أو الرموز المخصصة للاستخدام مرة واحدة عند التسوق عبر الإنترنت، مما يتيح إجراء معاملات أكثر سلاسة وأماناً. كما تعمل هذه الخدمة على تأكيد هوية المستهلك دون إعاقة عملية الدفع، فضلاً عن تعزيز مستويات الأمان وتقليل الاحتكاك عند الدفع رقمياً - من خلال أي جهاز أو موقع إلكتروني - على مستوى العالم.

انقر للدفع

أطلقت Visa خدمة انقر للدفع لتوفير تجربة دفع أكثر سلاسة وأماناً على نطاق أوسع، حيث يحتاج المستهلكون فقط إلى بريدهم الإلكتروني أو رقم هاتفهم أو مفتاح مرور الدفع من Visa لإتمام الدفع عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، ستتعاون Visa مع مصدري البطاقات في العديد من أسواق العالم لتمكين خدمات انقر للدفع ومفتاح مرور الدفع من Visa على بطاقات Visa الجديدة، مما يقلل عمليات الإدخال اليدوي لتفاصيل البطاقة وكلمات المرور من لحظة بدء استخدام البطاقة. وتتوفر خدمة "انقر للدفع" اليوم في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

حماية Visa للمدفوعات من حساب لآخر (A2A)

تعالج Visa أكثر من 200 مليار معاملة سنوياً وتحلل 500 عنصر بيانات في كل معاملة لكشف عمليات الاحتيال وإيقافها في الوقت الفعلي. ومن خلال التعاون مع شبكات المدفوعات في الوقت الفعلي (RTP) حول العالم والاستفادة من خبرتها الممتدة لعقود طويلة، تعمل Visa على استخدام الذكاء الاصطناعي للحد من محاولات الاحتيال في عمليات الدفع من حساب إلى آخرعبرهذه الشبكات. وكانت خدمة حماية Visa للمدفوعات من حساب لآخر قد حددت بالفعل 60% من عمليات الاحتيال عبر قنوات المدفوعات في الوقت الفعلي، والتي لم تكتشفها المؤسسات المالية في المملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية من قبل. ومن المقرر إتاحة هذه الخدمة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأشهر القادمة.