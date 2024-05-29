الأربعاء 29 مايو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مصطفي كامل يهنئ عازف الناي الشهير رضا بدير بحصوله على جائزة الدولة التقديرية

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين التهنئة للدكتور رضا بدير عازف الناي بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية، حيث كان ترشيحه بقرار نقيب الموسيقيين ومجلس الإدارة.

حرص النقيب مصطفي كامل على حضور التكريم رغم تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نتيجة هبوط الدم المفاجىء. 

وبسؤال الفنان مصطفي كامل عن سبب وإصراره على حضور جلسة المجلس الأعلي للثقافة للتصويت رغم حالته المرضية أجاب : أن هذه الجلسة هي بمثابة التكريم الحقيقي الملموس والمؤرخ لكل مبدع أعطي لمصر وللعالم العربي سنوات عمره، ومن وجهة نظري أن أجمل لحظة في حياة أي مُبدع حقيقي هي أن يشعر بالتكريم وهو علي قيد الحياة وأمام أهله وأسرته ومجتمعه الذي عاش وسطه.

 

وأضاف على رأس هذا القرار كان لزاماً علي أن أكون متواجداً ومسانداً للفنان الكبير الدكتور رضا بدير أستاذ آلة الناي والذي عشت معه عمراً جميلاً من الإبداع علي مدي ٣٥ عاماً داخل أروقة الاستوديوهات بمصر والعالم العربي، أنا وزملائي الفنانين الكبار .

وباعتبار الدكتور رضا بدير أحد أهم العازفين المصريين فقد أمتعنا جميعاً كفنانين بمصاحبته لنا في أعمالنا الفنية، بالإضافة إلي تشريف مصر دائماً بمصاحبته لجميع فناني العالم العربي كأحد أبرز العازفين المصريين بالحفلات التي أقيمت بجميع مسارح الوطن العربي.

وأشار نقيب الموسيقيين قائلا : أهنئ أنا ومجلس إدارة النقابة ونيابة عن الجمعية العمومية لموسيقيين مصر أخي الكبير دكتور  رضا بدير علي هذه الجائزة الغالية جائزه الدولة التقديرية.

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