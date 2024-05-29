الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليلة للسيمفوني مصرية إيطالية بدار الأوبرا

ليلة للسيمفوني مصرية
ليلة للسيمفوني مصرية إيطالية بدار الأوبرا

 تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع سفارة إيطاليا بالقاهرة، تجسيدا لأهداف وزارة الثقافة الرامية إلي مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم، حفلا بعنوان "الحياة حلوة" لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الإيطالي اليساندرو تيروتا. 

 

وبمشاركة العازفين محمد شمس (بيانو)، محمد جمال (ترومبون) وذلك يوم السبت 1 يونيو في الثامنة والنصف مساء على المسرح الكبير. 

 

يتضمن البرنامج عددًا من الأعمال فى القالب الكلاسيكى لعدد من المؤلفين الإيطاليين منها نوافير روما - العيد الروماني لـ أوتورينو ريسبيجي ، كونشيرتو البيانو والأوركسترا - كونشيرتو الترومبون والأوركسترا لـ نينو روتا.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلي جانب الأعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى.

 

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا

مواد متعلقة

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم جولة ميم المملة في المهرجان الدولي بروسيا

من فلسطين .. تجدد النداء لمقاطعة فعاليات "موازين.. إيقاعات العالم"

مؤلفات كلاسيكية عربية وعالمية لرباعي دورو على المسرح الصغير

باص 22 | نزوح كندة علوش في فيلمين بمهرجان سينماس للأفلام المستقلة بأبو ظبي

فؤاد شرف الدين| هل تنبأ بوفاته في شهر رمضان ؟

مصير حفلات صيف 2024 بعد محرقة رفح وتصاعد الأحداث

وفاة الشاعر اللبناني محمد ماضي

عمرو دياب| خلو منصاته من إعلان بيبسي وحقيقة رفض ظهوره تضامنًا مع المقاطعة

الجريدة الورقية