مناقشة قانون حظر TikTok في المحكمة سبتمبر المقبل

ستواجه TikTok وزارة العدل هذا الخريف في محاولتها لوقف قانون قد يؤدي إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة. حددت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا موعدًا في سبتمبر للمرافعات الشفهية في قضيتين تتحدىان قانونًا يلزم ByteDance ببيع التطبيق أو مواجهة الحظر.

ورفعت TikTok دعوى قضائية تدعي أن القانون غير دستوري في وقت سابق من هذا الشهر. قالت الشركة إن سحب استثماراتها من ByteDance "ببساطة غير ممكن" وأنها تفاوضت بالفعل مع حكومة الولايات المتحدة لمعالجة مخاوف الأمن القومي. وبشكل منفصل، تتحدى مجموعة من منشئي TikTok القانون أيضًا. يزعمون أن القانون ينتهك حقوقهم في التعديل الأول لأنهم سيفقدون قدرتهم على التواصل على المنصة. وبحسب ما ورد يدفع TikTok الرسوم القانونية للمبدعين في هذه القضية.

وفي سبتمبر، ستنظر محكمة الاستئناف في الطعون في كلتا القضيتين، اللتين تم دمجهما. وكما تشير رويترز، فإن تاريخ سبتمبر يتماشى مع رغبة TikTok في وضع جدول زمني "سريع" في القضية، والتي قد ينتهي بها الأمر في نهاية المطاف أمام المحكمة العليا.