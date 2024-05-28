آبل تعقد WWDC 2024 في 10 يونيو

أعلنت شركة Apple للتو أنه من المقرر عقد الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC 2024 في 10 يونيو في حرم Apple Park في كوبرتينو، كاليفورنيا.

ستستمر الاحتفالات المتبقية للنسخة الخامسة والثلاثين من مؤتمر WWDC حتى 14 يونيو، عبر الإنترنت وحضورها مجاني للمطورين.

ماذا يجب أن نتوقع في الكلمة الرئيسية لهذا العام؟ عادةً ما يكون مؤتمر WWDC حدثًا يتمحور حول البرمجيات، لذلك قد نسمع بعض التفاصيل حول العمل الذي كانت Apple تقوم به في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي أو نحو ذلك. وتشير تقارير أخرى إلى أن شركة آبل ستعرض مجموعة من التحديثات القادمة، بما في ذلك iOS 18 وiPadOS 18 وtvOS 18 وmacOS 15 وwatchOS 11، وفقًا لموقع MacRumors. ومن المحتمل أيضًا أن تكشف الشركة عن نظام التشغيل التالي لسماعة Apple Vision Pro التي تم إصدارها مؤخرًا، VisionOS 2.

من الممكن أيضًا أن نحصل على بعض إعلانات الأجهزة الجديدة. على الرغم من أن مؤتمر WWDC كان متجاورًا عادةً مع البرامج، إلا أنه كان مليئًا بإعلانات المنتجات، بدءًا من Vision Pro المذكور أعلاه وحتى M2 MacBook Air مقاس 15 بوصة. لقد كان جهاز Mac Mini مفقودًا من تحديثات المنتج الأخيرة، لذلك ربما تعلن الشركة عن تحديث يستند إلى M3.



أما بالنسبة للبرنامج الجديد، فقد كانت هناك الكثير من الشائعات بخصوص نظام التشغيل iOS 18. وقد أفيد أن شركة Apple قد تقوم بدمج Gemini AI من Google مع Siri وتطبيقات iPhone المختلفة. تحقق من الكتابة بالأحرف الكبيرة المشبوهة لـ "Absolutely Incredible" في المنشور أعلاه من براد جوسوياك، نائب رئيس شركة Apple للتسويق العالمي، للحصول على اعتراف غامض بهذه الخطوة. يُقترح أيضًا أن برنامج الهاتف الذكي سيسمح للمستخدمين بوضع التطبيقات في أي مكان على شبكة الشاشة الرئيسية وسيقدم دعم RCS في تطبيق الرسائل، إلى جانب المجموعة المعتادة من تغييرات التصميم.

سيكون الحدث الرئيسي متاحًا على تطبيق Apple Developer وموقع Apple الإلكتروني وYouTube. وتدعو الشركة أيضًا 50 فائزًا في تحدي Swift Student السنوي لحضور مؤتمر WWDC شخصيًا.