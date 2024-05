T-Mobile تستحوذ على US Cellular في صفقة قيمتها 4.4 مليار دولار

ستستحوذ T-Mobile على أغلبية شركة US Cellular في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 4.4 مليار دولار. وهذا يعني أن T-Mobile ستمتلك جميع متاجر US Cellular وبعض أصول الطيف الخاصة بها وبعض عملائها. تتضمن الصفقة مزيجًا من النقد وما يصل إلى 2 مليار دولار من الديون المفترضة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن US Cellular. وتتوقع الشركتان الانتهاء من عملية الشراء بحلول منتصف عام 2025، على الرغم من أن الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الجهات التنظيمية.

أخيرًا، ستحصل T-Mobile على حوالي 30 بالمائة من الطيف اللاسلكي لشركة US Cellular، والذي تأمل في استخدامه لتحسين التغطية في المناطق الريفية وتوفير اتصال أفضل لعملاء US Cellular الحاليين في جميع أنحاء البلاد. سيتمكن العملاء الحاليون من الاحتفاظ بخططهم أو التبديل إلى عقد T-Mobile مماثل.

ستحتفظ شركة US Cellular بـ 70 بالمائة من طيفها وأبراجها اللاسلكية. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بتأجير مساحة على حوالي 2100 برج إضافي لشركة T-Mobile. وقال لوران ثيريفيل، الرئيس التنفيذي لشركة US Cellular: "إن القرارات التي أعلناها اليوم تصب في مصلحة عملائنا ومساهمينا. T-Mobile هي الشريك المناسب لعملياتنا اللاسلكية".

هذه مجرد خطوة الدمج الأخيرة التي قامت بها T-Mobile. استحوذت الشركة مؤخرًا على Mint Mobile المدعومة من Ryan Reynolds، من خلال شراء الشركة الأم Ka'ena Corporation مقابل حوالي 1.35 مليار دولار. تم دمج T-Mobile أيضًا مع Sprint مرة أخرى في عام 2020. إنها في الأساس لعبة Pac-Man، ولكن بدلاً من النقاط، فإنها تحوم فوق شركات الاتصالات الخلوية الأصغر.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا أن T-Mobile قد تعاونت مع شركة Verizon العدوة من أجل "تقسيم" الطيف اللاسلكي لشركة US Cellular، ولكن يبدو أن هذه الصفقة إما انهارت أو ستتأخر بشكل كبير.