Call of Duty: Black Ops 6 قادمة إلى Xbox Game Pass في يوم إصدارها

قبل أن تنهي Microsoft استحواذها على Activision Blizzard مباشرة، قالت إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لجلب عناوين الناشر إلى Game Pass. لقد رأينا إضافة واحدة فقط حتى الآن وهي Diablo IV، لكن الشركة أعلنت عن إضافة أخرى ملحوظة إلى حد ما. ستكون Call of Duty: Black Ops 6 متاحة على Game Pass في يوم إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.

تعمل Microsoft على ظهور عنوان Call of Duty الجديد في خدمة الاشتراك الخاصة بها مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد أعضاء Game Pass. إنها مقامرة إلى حد ما، ففي كل عام تقريبًا في الذاكرة الحديثة، كان أحدث إصدار من Call of Duty هو اللعبة الأكثر مبيعًا. من المرجح أن تشهد Microsoft انخفاضًا في المبيعات المباشرة لـ Black Ops 6 على Xbox والكمبيوتر الشخصي، على الرغم من أنها ستستمر في تحقيق إيرادات من Game Pass وإصدار PlayStation (وربما حتى إصدار Nintendo Switch)، وكذلك من خلال المعاملات الدقيقة.

في هذه الأثناء، أصدرت Microsoft مقطعًا دعائيًا مباشرًا للعبة Black Ops 6. وهو يعرض صور بيل كلينتون ومارجريت تاتشر وجورج بوش الأب وصدام حسين، مما يضفي مصداقية على الشائعات القائلة بأن لعبة Call of Duty التالية ستدور أحداثها خلال حرب الخليج. سنكتشف المزيد عن Call of Duty: Black Ops 6 خلال العرض الذي سيقام مباشرة بعد حدث Xbox أوسع في 9 يونيو.